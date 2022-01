annonse

Årets lisensjakt i ulvesonen kan bli utsatt på ubestemt tid i påvente av at rettssystemet gjør seg ferdig med saken om felling av ulv i Letjenna-reviret.

Oslo tingrett skal behandle begjæringen til Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr om midlertidig forføyning gjennom muntlige forhandlinger torsdag og fredag, etter at domstolen fastslo i en kjennelse 29. desember at ulvejakten som skulle ha startet 1. januar og pågått frem til 15. februar må vente til retten eventuelt kommer til et annet standpunkt.

– Det ville være absurd å igjen tillate at kritisk truede ulver blir skutt før det er mulighet til å prøve vedtakene rettslig, det er derfor viktig og riktig at retten har kommet til denne konklusjonen, sa faglig leder Siri Martinsen i Noah til NTB 29. desember.

Oslo tingrett skriver i kjennelsen at «denne preliminære beslutning er foretatt ut fra ren tidsnød», og at «retten har forstått det slik at en eventuell forbudskjennelse vil bli bestridt av staten og bli møtt med krav om etterfølgende muntlige forhandlinger».

Mener fellingsvedtak er ugyldig

Klima- og miljødepartementet vedtok like før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås. Dyrevernsorganisasjonene hevder dette vedtaket er ulovlig fordi det er fattet på samme grunnlag som Letjenna-vedtaket, som Oslo tingrett i juli kom frem til at var ugyldig, og har derfor krevd midlertidig forføyning.

Målet med kravet er å stanse jakten til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket. Uansett utfall når saken kommer opp for lagmannsretten til sommeren, er det grunn til å tro at den prinsipielle saken ender i Høyesterett, skriver NTB.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) fastholder at vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig.

– Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak, understreker han.

