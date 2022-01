annonse

Politiet vil be om to ukers varetektsfengsling i full isolasjon for mannen som er siktet for drapet i Lier natt til lørdag.

Mannen samarbeider med politiet og vil samtykke til fengsling, sier hans forsvarer Andrea Wisløff til Dagbladet. Han meldte seg selv for politiet og ble pågrepet utenfor sin egen bolig. Han er svært preget av hendelsen, ifølge Wisløff.

– Han har avgitt en detaljert forklaring i går kveld, men vi vil foreløpig ikke kommentere selve handlingen. Vi venter fortsatt på resultatet fra obduksjonen, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt.

Planen er å gjennomføre et oppfølgingsavhør, samt avhør av vitner og en rundspørring, i dag. Det er ventet at det blir fengslingsmøte i saken mandag.

