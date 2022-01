annonse

Danmark og flere andre EU-land ønsker å endre reglene for lufthavner for å unngå at tomme fly må være på vingene.

Tyske Lufthansa forventer å måtte fly 18 000 delvis eller helt tomme fly i løpet av vinteren, skrev fagbladet Ingeniøren fredag. Slikt er dårlig for flyselskapenes økonomi og fører til unødvendige utslipp at CO 2 . EU-kommisjonen har problematikken på agendaen, opplyser NTB.

Der vil Danmark og en rekke andre medlemsstater forsøke å finne en løsning, skriver det danske samferdselsdepartementet i en epost til nyhetsbyrået Ritzau.

80/20-regel

Årsaken til at det flys med tomme fly er EUs såkalte 80/20-regel, som sier at flyselskapene må benytte 80 prosent av lufthavners plasser til avgang og landing over en periode på fem uker for å holde på retten til plassene. Ellers mister selskapene retten året etter.

Regelen er til for å unngå at selskapene gjør krav på flere plasser enn de trenger, da mange lufthavner har begrenset kapasitet.

Regelen ble opphevet av EU-kommisjonen i 2020 på grunn av koronapandemien, men det ble planlagt å fase den inn igjen. Nå må flyselskapene benytte seg av halvparten av plassene for å beholde retten, og mot slutten av mars skal det heves til 64 prosent. Danmark og andre land har argumentert for en lavere sats, og danskene vil gå inn for dette i høringen i kommisjonen, ifølge Danmarks regjering.

SAS vil tilbake til 2020-ordning

SAS ønsker å gå tilbake til ordningen fra 2020. Selskapet har riktignok ikke hatt tomme fly i luften, men selskapet er sterkt imot regelen fordi den kan ramme dem på sikt, ifølge pressesjef Alexandra Lindgren.

– Vi og mange andre flyselskaper har bedt EU og alle nasjonale myndigheter i de respektive landene om å se på dette her, for det kommer til å bli et problem for oss alle, sier hun.

