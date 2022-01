annonse

annonse

Viktor Hovland faller videre på resultatlisten i årets første golfturnering, Tournament of Champions på Hawaii. Han fullførte tredje runde på par.

Runden startet jevnt for nordmannen, som spilte par på de sju første hullene. På hull åtte og ni greide han birdie og lå dermed to under par halvveis på runden.

I siste halvdel var Hovlands presstasjon derimot variabel. Det ble en bogey på hull 11, før han igjen vartet opp med en birdie på hull 12. Hull 13, 14 og 16 ble fullført på par. Hull 15 endte med en ny bogey, mens Hovland trengte to ekstra slag, en dobbeltbogey, for å fullføre hull 17.

annonse

En birdie på 18. og siste hull sørget for at han endte runden på par med 73 slag. Han ligger dermed fremdeles åtte under par etter tre av fire runder.

Hovland faller videre på resultatlisten til en delt 32. plass, ned fra en 22.-plass etter andre runde. Det er 18 slag opp til australieren Cameron Smith som leder turneringen, og tre slag ned til sisteplass.

Bare spillere med turneringsseier på PGA-touren i fjor får være med i turneringen med total premiesum på 8,2 millioner dollar. Den avvikles i Kapalua på Maui og avsluttes søndag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474