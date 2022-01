annonse

Takket være prisbinding og langtidskontrakter så har Helse sør-øst har spart 200 millioner under strømkrisen – betalte 35 øre KWT.

Torsdag toppet strømprisen seg på 2,64 kroner for en KWT på Øst- og Sørlandet. På samme tid kostet den 0,54 kroner i Nord- og Midt-Norge For en husholdning med spotprisavtale i Sør-Norge kostet en ti minutters dusj da over 17 kroner før nettleie, avgift og merverdiavgift ble lagt til, skriver NTB.

Men tok du dusjen på et av sykehusene i Helse sør-øst, ville den samme dusjen koste bare 2,27 kroner.

Alle landets helseforetak er med på den felles innkjøpsordningen og får omtrent samme pris på elektrisiteten.

Etter at strømprisene i 2020 var svært lave, fikk Helse sør-øst bundet prisen i 2021 til 35 øre per kilowattime, og mens kundene i spotmarkedet i høst har sett regningene flerdoblet, opplyser Helse sør-øst at helseforetaket har spart opp mot 200 millioner kroner.

– Uten prissikring ville Helse sør-øst i 2022 betalt en pris på 87 øre/kWh. Det betyr at vi også i 2022 ligger an til å spare betydelige beløp. Gevinsten for Helse sør-øst er på ca. 160 millioner kroner, sier Anne-Hilde Bråtebæk, direktør for bygg og eiendom i Helse sør-øst til NTB.

