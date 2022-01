annonse

annonse

Omikronvarianten er langt mindre farlig enn delta. Langt færre kommer på sykehus. Samtidig har nedsteningen store negative konsekvenser. Det er på tide å slippe opp og godta mer smitte.

Det er konklusjonen i en kronikk i VG skrevet av byrådsleder Raymond Johansen og helsbyråd Robert Steen. De skriver:

Tallenes tale er nesten overveldende klar: 28 400 smittede i løpet desember i Oslo, har ført til at vi i dag har 84 innlagte på sykehusene i Oslo og på Ahus (som også har mange pasienter fra andre steder). Bare 27 av dem ligger på intensivplasser. Til sammenligning førte 8600 smittede i mars 2021 til at det i begynnelsen av april var rundt 160 innlagte på de samme sykehusene.

annonse

Forskjellen er slående, og det skal vi prise oss lykkelige for. Den mildere omikronvarianten har fordrevet den farligere deltavarianten, og det har stor positiv påvirkning på sykdomsbyrden.

Vaksinerte og uvaksinerte

De peker videre på realiteten rundt smitte og vaksinering. Rundt 90 prosent av de smittede er vaksinert, og rundt 10 prosent av de smittede er uvaksinert. «Smitten er altså relativt lik blant vaksinerte. Hvis bare de uvaksinerte ble smittet, kunne jo alle vi andre bare levd som normalt, men slik er det ikke. Pandemien drives ikke fram av den uvaksinerte befolkningen, men av oss alle,» skriver de.

annonse

Det ser altså ikke ut til at det hjelper mot smitte å være vaksinert. Men det hjelper for å dempe alvorlighetsgraden når man først blir smittet. De uvaksinerte er bare 10 prosent av de smittede, men står for over halvparten av alle innleggelser. «De som velger å ikke ta vaksinen, tar en høy risiko, som vi må regne med at de i dag er meget godt kjent med,» heter det fra de to Ap-politikerne.

Skal alle ha en tredje dose?

Ikke nødvendigvis. Johansen og Steen mener en tredje dose ikke bør presses på unge mennesker. De mener de er godt beskyttet etter to doser og at risikoen for alvorlig sykdom er svært lav for denne gruppen.

– Alle over 18 som ønsker det skal få tredje dose, og for samfunnet er det bedre jo flere som tar tredje stikk. Men sjansen for at en frisk person i 20-årene med to doser i kroppen skal bli alvorlig syk av corona, er forsvinnende liten. Vi kan ikke forvente like høy oppslutning om den tredje dosen i de yngre aldersgruppene som for 2. dose.

Hvor mange bør egentlig bli smittet i månedene som kommer?

Hvis vi alle skal få corona på et tidspunkt, som de mener mye tyder på, må vi spørre oss om det på lang sikt er like bra å få smittetallene noe opp som å få dem ned, skriver de. De mener det kanskje er best å ha høy smitte i en periode rett ettar at mange er vaskinert med en tredje dose. Som er nå.

– Forstå oss rett: selvfølgelig skal vi ikke ha ukontrollert smittespredning nå. Men hvis vi skal unngå nye smittebølger og nedstenging neste vinter, kan det hende at det er å foretrekke høyere smittetall i en periode der immuniteten er høy etter vaksinene.

– Det kan hende må vi venne oss til en helt ny måte å tenke på: at vi heller vil ha et passe høyt smittenivå enn et lavest mulig smittenivå?

annonse

De oppsummerer på denne måte:

Nå må vi lære oss å leve med omikron

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474