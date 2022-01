annonse

Myndighetene i Saudi-Arabia har satt i gang etterforskning etter at en dansevideo med «lettkledde kvinner» spredde seg i sosiale medier.

På sosiale medier kan man se utenlandske kvinner danse samba under en festival i byen Jazan sørvest i landet. Danserne er ikledd fargerike fjær i tråd med brasiliansk tradisjon, med bare armer, bein og mager.

This is from #Jazan , south, today. This exemplified what i called #WhiskyWahhabi . I coined this term to show how #Saudi Monarchy is banning celebration of Prophet Mohamed’s birthday on religious grounds but doing this. pic.twitter.com/TMOWdaboPd

Den statlige TV-kanalen El-Ekhbariya viste videoer fra festivalen, men valgte å sensurere bildene av kvinnene, skriver NTB.

– Danseforestillinger skal være underholdende og ikke undergrave riktig oppførsel eller stride mot religion eller moral, sier en av byens innbyggere, Mohammed al-Bajwi, til kanalen.

Reaksjonene kom også til uttrykk i sosiale medier, hvor mange krevde at de ansvarlige bak dansearrangementet må straffes.

I Saudi-Arabia må de fleste kvinner ikle seg heldekkende drakter når de er i offentligheten.

Guvernøren i Jazan, prins Mohammed bin Nasser, svarte lørdag på protestene ved å be om etterforskning samt «nødvendige tiltak for å forhindre misbruk». Han utdypet ikke hva slags tiltak det er snakk om.

Dette er mer som myndigheten vil at folk skal se ut i Jazan.

The governor of Jazan region directed an immediate investigation into the participation of dancers in semi-naked clothes in the activities of the Jizan Winter Festival 2022.

Didn't he know anything about the dancers in the festival? or he is defrauding people?… pic.twitter.com/iszCIvg7Hh

— Hashemalyasin (@Hashemalyasin3) January 9, 2022