annonse

annonse

24 år gamle Jonas Kittelsen driver med klimaaktivisme på heltid. Han er med i Extinction Rebellion.

Mannen er ikke i tvil om at dagens system alene ikke er i stand til å løse klimakrisen. Han har konkludert med at en sterk folkebevegelse og sivil ulydighet er helt nødvendig for å redde planeten fra en katastrofal kurs.

– Da må du ha stemmer som bryter ut av det vante. Fordi det er den eneste måten for at vi i framtiden kan fortsette å ha den tryggheten og stabiliteten som vi nyter så godt av nå, sier han til Avisa Oslo, og hevder at Extinction Rebellion er varslere:

annonse

– Det hadde vært mye farligere hvis ingen protesterte. Hvis ingen legger press på vår katastrofale kurs, så er det det som virkelig er katastrofalt.

Les også: Stortingskandidat fra MDG pågrepet under klimademonstrasjon

24-åringen har en bachelor i utvikling, miljø- og kulturendring ved UiO, men så bestemte han seg for å ta ett års pause for å drive med klimaaktivisme på heltid. Han mener at klimakrisen legger et stort press på de pillarene vår sivilisasjon bygger på, og at dette ikke har gått opp for folk enda. Han sammenlikner det med en kveld ute på byen når alkoholen bruser i blodet, men at dagen derpå kommer konsekvensene bankende i hodet.

annonse

– Sivil ulydighet handler ikke om å bli arrestert. Det handler om å skape en tap-tapssituasjon mot et selskap eller institusjon som bedriver en ødeleggende eller en destruktiv praksis, mener han, og forteller om da de gikk inn i Olje- og energidepartementet:

– Vi gikk inn åpningsdøren, satte oss ned på gulvet og sa: «Vi protesterer. Vi vil ha levelig framtid. Stopp oljeletinga.» Og det er ikke et radikalt krav, det er noe alle i miljøbevegelsen og veldig mange partier mener, sier Kittelsen.

Les også: «Klimapartiene» støtter nesten alle kravene fra Extinction Rebellion, bortsett fra ett

De fikk god pressedekning.

– Hadde vi stått utenfor og sagt: «Stopp oljeleting!», så hadde ingen brydd seg. Det har blitt gjort hundre ganger før. Det at vi gikk inn den åpne inngangsdøren endret alt, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474