I det stille og snikende er koronapass i ferd med å bli en fast del av hverdagen i samfunnet, i Norge og i EU forøvrig. Hvis ikke dette orwellianske eksperimentet sporenstreks avsluttes, vil vi komme til å angre.

Kriteriene for å innføre vaksinepass måtte være a) at det med overveiende sannsynlighet ville fremskynde enden på pandemien, b) at det markant vil redusere antallet døde og alvorlig syke som følger av Covid-19, c) at ordningen med sikkerhet ville være midlertidig og avvikles så snart pandemien var over, og d) at innføring av vaksinepass ikke ville ha utilsiktede negative konsekvenser.

Vi mangler overbevisende svar på alle disse punktene.

At vaksinepass neppe vil ha noen smittereduserende effekt var årsaken til at Helsedirektoratet snudde 180 grader i sin anbefaling av ordningen før jul, da det ble klart at omikron-varianten spredte seg like lett blant vaksinerte som uvaksinerte.

Prinsipielle hensyn trumfer medisinske

Men selv om vaksinepass ville resultert i noe lavere sykdom og dødelighet, ville de prinsipielle argumentene mot ordningen uansett ha veid tyngre enn de medisinske argumentene for den.

Med innføring av vaksinepass vil maktbalansen mellom stat og borger – som allerede tipper klart i favør av førstnevnte – tippe over grensen til orwelliansk territorium.

Det har blitt klart at gyldigheten av koronapass vil bli midlertidig. Fra og med 1. februar 2022 vil fullvaksinasjon gi gyldig EU-koronasertifikat i kun i 270 dager fra siste vaksinedose. Men ordningen som sådan vil etter alt å dømme forbli permanent. Det vil kreve at borgerne fyller på med årlige booster-doser inn i evigheten, om de har ønske om å reise utenlands, eller sette seg på en café innenlands.

Det følger av dette at myndighetene vil ha en grad av innsyn i borgernes privatliv uten sidestykke i historien. Til enhver tid vil staten vite ikke bare hvilke land du har reist til, men på hvilke hoteller du har bodd, hvilke restauranter du har gjestet, og hvilke kulturarrangementer du har deltatt på.

Dette kommer på toppen av myndighetens kampanje for å presse bankvesenet til å dele all privat finansiell informasjon om kundene med staten digitalt i sanntid, som var tema for debatt i Dagsnytt 18 onsdag 5. januar.

Er det et slikt overvåkningssamfunn man ønsker å leve i? Der den private sfære helt og holdent er visket ut? Der staten ser alt borgeren gjør?

I presumptivt liberale vestlige samfunn har det ikke manglet på krass kritikk mot Kinas sosialkreditt-system. Men når vi er i ferd med å utruste våre egne styresmakter med tilsvarende totalitær teknologi, glimrer de kritiske røstene med sitt fravær. Tvert om jubler «liberale» stemmer for uinnskrenkede fullmakter til staten. Mangelen på prinsipiell debatt er påfallende.

Snu før det er for sent

Et kraftfullt argument mot vaksinepass presenteres imidlertid i siste utgave av The Spectator, der Kate Andrews beskriver den fascinerende prosessen for hvordan koronapass gikk fra å være noe Boris Johnson og hans regjeringstopper var sterkt og prinsipielt imot, til å bli noe de nå tar for gitt.

De demokratisk valgte politikerne sliter dessuten med å holde tritt med det tiltakskåte embedsverket. Andrews beretter om hvordan det britiske helsedepartementet annonserte innenlands vaksinepass på Twitter, flere dager FØR det ble votert over i parlamentet – en tweet helseminister Sajid Javid senere beordret å få slettet.

Til å begynne med vil booster-doser være kriteriet for å få fornyet gyldigheten av ens koronapass. Men straks ordningen er blitt et fullbyrdet faktum, vil myndighetene ha uante muligheter til å innføre nye flytende kriterier, som de facto vil innskrenke borgernes bevegelsesfrihet og andre friheter.

Det er muligheter som myndighetene helt sikkert vil benytte seg av, men som borgerne ikke bør la dem få muligheten til å gjøre. For hvis ikke eksperimenteringen med vaksinepass stopper her og nå, vil vi ledes inn i et dystopisk overvåkningssamfunn det ikke finnes noen vei tilbake fra.

