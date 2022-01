annonse

annonse

Når en litteraturviter snakker om energi, da blir det store ord og god fantasi der realisme glimrer med sitt fravær.

Bjørnar Moxnes og Une Bastholm savner kontakt med statsminister Støre.

– Vi tok kontakt med Arbeiderpartiet om strømpakkeforhandlingene og spurte om vi kunne få bli med på dem, og vi fikk vel ikke noe svar. Så de har valgt å skalke lukene, samtidig som de blør på meningsmålingene, sier Bjørnar Moxnes til Klassekampen..

annonse

Man kan stille seg spørsmål om hvorfor Norges statsminister har lukket døren godt etter seg. Kan det være politikken de fremmer? Det kan ofte være krevende å forhandle med personer som ustanselig utbryter at kloden koker og at olje er galskap. Slike som har sett lyset og nekter å vike en tomme fra sin egen overbevisning.

– Vi må ta drastiske grep hvis vi skal unngå store og katastrofale klimaendringer, skriver Sofie Marhaug fra Rødt i Dagsavisen.

Marhaug er født i 1990 og er stipendiat i allmenn litteraturvitenskap. Hun har sittet ti år i bystyret i Bergen før hun kom på Stortinget i høst. På Rødts hjemmeside skriver de at Marhaug er opptatt av klimapolitikk, og sosialistiske alternativer som kan sørge for at den grønne omstillingen ikke blir en omstilling til arbeidsledighet.

annonse

Les også: Rødt-politiker Sofia Rana ønsker ikke islam nevnt ved alvorlige voldshendelser



Hun skriver i Dagsavisen at i året som har gått har det vært ekstremvær over hele kloden. Det har vært vinterstorm i USA om vinteren, det har regnet i Australia og sykloner har herjet India. Så var det flom i Kina og Tyskland samt en orkan som slo innover USA.

– Dette er bare noen av de store hendelsene som hver for seg er grusomme, og som til sammen maler et bilde av hvordan fremtiden kan bli, sier hun.

Men litteraturviteren ser ikke bare katastrofer, hun kommer også med løsninger.

– For å hindre at veien ut av oljealderen ikke blir en overgang til massearbeidsledighet, må vi også ta ansvar for at Equinor blir et verktøy for ny, klimavennlig industri, mener Sofie Marhaug, og forklarer det økonomisk:

– Å fortsette å lete etter olje er å lukke øynene for den markedsstyrte krasjen av oljenæringen som kommer til å komme, både fordi etterspørselen endrer seg og fordi det dreier seg om en ikke-fornybar ressurs, med påfølgende stor arbeidsledighet.

Les også: Rødt tjener millioner på valget



annonse

Hun er skuffet over de andre partienes likegyldighet og mener de har standpunkt som hører hjemme i fortiden. De vil ikke stanse oljeletingen, og det føler hun er å ikke ta klimaendringene på alvor.

– Vi trenger en aktiv næringspolitikk som kutter utslipp og bygger nye arbeidsplasser i hele landet, basert på demokratisk eierskap og kontroll over ressursene, fornybare råvarer og verdensledende industri, avslutter litteraturviteren i energikomiteen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474