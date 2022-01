annonse

Rødts Mímir Kristjánsson beskyldte Faktisk.no for å drive propaganda. Han fant det absurd å faktasjekke påstander som man selv har formulert.

Det var da Faktisk.no kom med en serie artikler for å forberede oss på krangel i jula, at Mímir Kristjánsson reagerte. Faktisk.nos formål med artiklene var å bidra med «ammunisjon» som gjorde det mulig å «dominere sine slektninger med fakta».

Faktisk diktet derfor opp tre fiktive slektninger med oppdiktede påstander som de ville faktasjekke. Det var onkel Truls som er vaksinemotstander og tante Turid som klagde på strømprisen, samt en klimaskeptisk kusine.

– Først av alt er det grunnleggende absurd å faktasjekke påstander som man selv har formulert. En god leveregel er å gjengi folk korrekt og med sine beste argumenter. Faktisk gjør det stikk motsatte når de tillater seg å dikte opp motpartens påstander, og dessuten gjengir dem uten noen form for begrunnelse, skrev Mímir Kristjánsson i Klassekampen.

– Det finnes sikkert mange som mener at «menneskelige utslipp er for små til å påvirke klima». Og vi får inderlig håpe at det finnes mange som mener at «vi har aldri hatt så dyr strøm som nå», for det er faktisk helt riktig – ikke en løs påstand fra tante Turid. Men nettopp fordi slike påstander er vanlige, burde det jo være helt unødvendig å dikte dem opp, framfor å ta utgangspunkt i virkelige påstander fra virkelige mennesker, fortsatte han og mente det virket som propaganda.

Nå får han svar fra Faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg.

– Vi vil oppfordre Kristjánsson til å kreve av seg selv det han krever av oss: en åpen, fordomsfri og faktabasert debatt preget av interesse for motparten. I stedet leser han oss som fanden leser Bibelen, skriver Egeberg i Klassekampen, og retter opp pekefingeren:

– Det paradoksale i Kristjánssons kritikk blir ikke mindre av at han hevder at vi polariserer debatten, før han i neste åndedrag beskylder oss for å drive propagandakrig mot oppdiktede fiender.

Redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no mener det er en drøy beskyldning fra en stortingsrepresentant og tidligere nyhetsredaktør, og at den ikke blir mindre drøy av å bygges på en misforståelse.

– Målet vårt var å nå ut med fakta i kompliserte og kontroversielle saker. Temaer som strømpris og klimaendringer er ikke bare polariserende, debattene er ofte tekniske og uoversiktlige for mange. Da er det desto viktigere å gi en inngang til sentrale fakta og dermed bedre oversikt over premissene, skriver han.

– Derfor mener vi det er gode grunner til å bruke nye formidlingsgrep – som fiktive slektninger og en lettere tone. Det handler ikke om å fremstille noen som dumme, men om å nå ut til flere.

Egeberg konstaterer videre at formuleringene de bruker ikke er polarisering og propagandakrig. De vil oppnå at flere blir overbevist om at vaksiner bidrar til å hindre smitte. Målet til Faktisk.no er å hjelpe til å bygge oppfatningene på fakta, heller enn på følelser og usannheter.

