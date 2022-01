annonse

Vaksinepass-motstandere reiste hjem til til franske politikeren Stéphane Claireaux og kastet møkk på ham.

Hendelsen skal ha skjedd i den franske byen Saint-Pierre-et-Miquelon i forbindelse med en demonstrasjon.

57 år gamle Stéphane Claireaux er en politiker for det sosialistiske partiet Radical Movement. Han måtte komme ut av huset sitt og stå foran folkemengden som var rasende etter at han tidligere har utrykt støtte for innføring av vaksinepass.

Da han kom ut kastet vaksinepass-motstandere drit på ham.

France 🇫🇷 Protesters throw mud at (political party) deputy Stéphane Claireux infront of his home because he supports 💉 passports. pic.twitter.com/FjY9TeLNRT — The Juggernaut (@TheJuggernaut88) January 9, 2022

Store demonstrasjoner

Video av hendelsen har nå gått viralt på sosiale medier.

Den franske politikeren Annick Girardin kalte hendelsen uakseptabel og sjokkerende.

Møkk-kastingen kommer bare et få dager etter at den franske ministeren Emanuel Macron uttalte at han vil «plage de uvaksinerte».

– Når det gjelder uvaksinerte, ønsker jeg virkelig å plage dem. Og vi kommer til å fortsette å gjøre det, til siste slutt. Det er strategien, sa Macron i et intervju med avisen Le Parisien tirsdag.

Det var store coronademonstrasjoner i flere byer i Frankrike lørdag. Ifølge rapportene deltok over 100 000 mennesker.

The one thing that is guaranteed not to be covering this massive demonstration in FRANCE 🇫🇷 Against vaccine passports and mandates . IS A BBC TV 📺 CAMERA 🎥 WHY? #COVID19 pic.twitter.com/bh4W2cZDqg — Andrew Henderson (@arhselk) January 8, 2022

