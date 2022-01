annonse

Flere medier melder om kaotiske scener i Melbourne mandag kveld lokal tid.

Først ble det raportert at tennis-stjernen Novac Djokovic hadde vunnet i retten og får bli i landet og spille Australia Open. Dommeren forsvarte Djokovic, og spurte hva mer verdenseneren kunne gjort før han ankom Australia.

Han ble deretter løslatt.

Pepperspray

Djokovics seier i retten var et gigantisk nederlag for australske politikere som hyllet arrestasjonen. Flere sa at de ønsket å delta personlig i å sende den uvaksinerte serberen ut av landet.

Dramatikken er imidlertid ikke over.

Nå sier 34-åringens far, Srdjan Djokovic, at sønnen er arrestert på nytt. The Telegraph melder om det samme.

Serbiske fans har tatt til gatene i Melbourne og det meldes om fullstendig kaos.

Express skriver at politiet har brukt pepperspray på serbiske fans som omringet en bil de trodde tilhørte tennis-stjernen. Ifølge den britiske avisen skal serberne ha samlet seg utenfor advokatbygget til de som representerer tennis-stjernen og protestert mot hvordan 34-åringen blir behandlet.

– Sett Novak fri, ropte til fremøtte.

Violence has errupted in Melbourne outside Novak Djokovic's lawyers' office. #9WWOS #AUSOpen pic.twitter.com/QSpay10Fqt — Wide World of Sports (@wwos) January 10, 2022

Journalisten Tom Moldevenau skriver på twitter at politiet har brukt pepperspray og vist frem strømpistolene sine for å prøve å splitte folkemengden.

På twitter er det flere som kaller den angivelige nye arrestasjonen av Djokovic for «absurd og en skam», og mange mener det er trist at Australia kan behandle en verdenstjerne på denne måten.

Journalist for The Guardian i Australia, Cait Kelly, sier at folk strømmet inn på 7-eleven for å kjøpe melk som de kunne helle i øynene etter å ha blitt peppersprayet av politiet. Hun sier at barn ble sprayet.

The pavement is covered in milk – everyone rushed into the 7/11 to buy litres of it to throw over their eyes. People were yelling that their kids got it, and a reporter from Reuters was hit bad. #Djokovic pic.twitter.com/yel3tT7YUP — Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022

Det er også lagt ut flere andre videoer som viser hvordan politiet brukte pepperspray mot folkemengden.

– Hva har skjedd med Australia?, skriver en person på twitter.

Police now firing pepper spray at Novak Djokovic supporters. My god, what happened to Australia?pic.twitter.com/rUlHox7X8r — Towny (@James_Townsend9) January 10, 2022

Utterly shameful scenes in Melbourne as bovver-boy cops spray Novak Djokovic fans in face with chemicals This is what tyranny looks like. Shame on you, Australia 'Absolute mayhem' – Novak Djokovic fans 'sprayed with substance by police' https://t.co/ZroTQv4fhF — Martin Daubney ✌🏻🇬🇧 (@MartinDaubney) January 10, 2022

Det er fremdeles uvisst som kommer til å skje med tennis-stjernen Djokovic.

Australske myndigheter har rett til å overstyre rettens frikjenning av serberen og kaste ham ut av landet. Myndighetene har foreløpig ikke gitt signaler hva de kommer til å gjøre.

