Antall intensivplasser i helsevesenet i en krisesituasjon har vært kraftig overvurdert. Det riktige antallet er nok rundt 600, tror helsedirektøren.

Tidligere er det sagt at helseforetakene kan skaffe 1.200 intensivplasser over en kort periode i en krisesituasjon, altså dobbelt så mange som helsedirektøren regner med.

Det viser seg nå at tallet er langt høyere enn hva som er realistisk.

Til TV 2 sier helsedirektør Bjørn Guldvog at det er mest realistisk å anta at det riktige tallet er rundt halvparten.

– Realistisk sett må vi legge planer for at vi skal kunne håndtere inntil 650 intensivplasser i bruk samtidig over en litt lengre periode. Men også det vil ha store konsekvenser for de andre pasientgruppene, sier helsedirektøren.

