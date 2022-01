annonse

Norske miljøorganisasjoner advarer mot grønnvasking, klimapolitikken utvannes hvis gass og atomkraft kalles bærekraftig.

– Det er politisk feigt og skittengrått. Jeg skjønner godt at oljelobbyen er fornøyd med dette. Det er stikk i strid med å holde temperaturen under 1,5 grader. I stedet setter man grønne stempler på ting som åpenbart ikke er grønt, sier Greenpeace-leder Frode Pleym til Klassekampen, og sier han ikke har tro på gass:

– Fossilbransjen er en bremsekloss fordi de legger til grunn dagens situasjon framover.

EU-kommisjonens forslag om å føre opp gass og atomkraft på sin liste over «bærekraftige», får det til å koke i miljøbevegelsen. I fjor skrev de brev til EU-kommisjonen der de tryglet om at gass ikke måtte tas med. Å kalle gass bærekraftig, «står i motsetning til klimavitenskapen» og er å «gi etter for fossillobbyen», heter det i brevet.

Norge er den nest største leverandøren av gass til Europa. Bare i september solgte vi gass for 48,7 milliarder kroner og Equinor tidoblet resultatet i tredje kvartal. Årsaken er høye gasspriser. De er så høye at man lar oljen ligge for å øke gassproduksjonen.

Naturvernforbundet leder, Truls Gulowsen er enig med Greenpeace.

– Da kan norsk fossillobby gni seg i hendene og være glade, men på sikt taper vi alle. Jeg håper at EU-parlamentet klarer å rydde opp i dette. Og det er ikke umulig.

Gulowsen vil heller at det blir mer attraktivt å investere i miljøvennlige løsninger i stedet for de tradisjonelle alternativene.

Lina Strandvåg Nagell er leder for bærekraftig finans og økonomi i Bellona. Hun mener også at EU-kommisjonen har gitt etter for fossil-lobbyisme.

– Det er derfor vi snakker om grønnvasking, hvis penger som kunne gått til reelle fornybaralternativer, heller går til gass, sier hun.

