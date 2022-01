annonse

Rafael Nadal uttrykker sin støtte overfor Novak Djokovic, og mener serberen nå burde få spille Australian Open etter å ha fått medhold i retten idag, skriver NTB.

Djokovic ble først nektet innreise til Australia. Han ble holdt innesperret på et karantenehotell før helgen i påvente av at visumnekten kom opp for retten.

Grunnen til at Djokovic ble nektet innreise var fordi han ikke har tatt coronavaksinen.

I dag ble det kjent at Djokovic vant frem i retten som mener han har lov til å oppholde seg i Australia.

Nadal sier til den spanske radiostasjonen Onda Cero at han mener at «rettferdigheten har talt» og at verdenseneren burde få spille Grand Slam-turneringen som starter 17. januar.

Det er imidlertid høyst usikkert om Djokovic for bli i landet og delta i turneringen ettersom serberen er pågrepet på nytt av australsk politi.

Ifølge flere medier skal australske myndigheter ha rett til å overstyre rettens beslutning om å løslate Djokovic. De har fremdeles ikke uttalt seg om de vil omgjøre rettens beslutning.

OPPDATERING:

Novak Djokovic bryter stillheten og har lagt ut en melding på twitter der han sier han bli værende i Australia og delta i Grand Slam-turneringen i Melbourne neste uke.

«Jeg er fornøyd og takknemlig over at dommeren opphevet visumkanselleringen min. Til tross for alt som har skjedd, vil jeg bli og prøve å konkurrere i Australian Open. Jeg holder fokuset på det. Jeg fløy hit for å spille på et av de viktigste arrangementene vi har foran den fantastiske fansen», skriver han på Twitter.

Han er avbildet på en tenningsbane og skal ha utført en treningsøkt.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022