Nå kan alle over 45 år i Oslo få en oppfriskningsdose på coronavaksinen via drop-in. I tillegg åpner flere drop-in-steder åpner for innbyggere mellom 18 og 44 år.

– Det viser at vi er godt i rute med vaksineringen i Oslo, og at flere blir bedre beskyttet for hver dag som går, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), ifølge NTB.

Det anbefales at du møter opp ved det vaksinesenteret der man fikk dose 2. Det skal gå 20 uker (4,5 måneder) mellom dose 2 og oppfriskningsdosen.

Det åpner også drop-in for oppfriskningsdose for alle innbyggere i Oslo over 18 på utvalgte vaksinesentre. Dette gjelder ved vaksinesenteret på Nordstrand, Grorud og Østensjø (Skullerud).

Videre har Stovner vaksinesenter samme tilbud. Tilbudet om drop-in gjelder for alle innbyggere i Oslo i denne aldersgruppen, uavhengig av bostedsbydel.

– Ved å takke ja til oppfriskningsdosen bidrar du til å beskytte deg selv og andre, sier Steen.

