Document-redaktør Hans Rustad har viet meg et besøk i spalten «Tavle». Det er ikke godt å si hva det er for format. Noen særlig analyse er det ikke han kommer med.

Men budskapet fra Rustad virker å være at undertegnede med kommentaren «Til minne om 6. januar: Et splittet og gjensidig foraktende USA» angivelig ikke vet hva jeg snakker om når det gjelder Trump og USA. Jeg er ikke lojal nok mot Trump og hans bevegelse. Rustad trekker fram dette som jeg skriver:

«I praksis er det politisk selvmord for republikanske politikere å ikke støtte helhjertet opp om Trump, og det Trump sier, inkludert om at valget i 2020 var stjålet. En slik lojalitet er ikke et bra tegn under noen omstendighet. Det er frykt som dermed styrer internt. Det har blitt en personkultus og et «diktatur» i det republikanske partiet.»

Rustad mener dette viser at jeg har beveget med over i det han kaller «Trump Derangement Syndrome-gjengen». For at det skulle være frykt i det republikanske partiet, kan ikke Rustad fatte.

Man kan alltids diskutere ordvalg, men at Trump ruver som en dominerende skikkelse i partiet på en måte som ingen andre har gjort, er neppe noe man kan betvile. Og at det er frykt blant republikanske politikere for å bli utsatt for Trumps vrede og hevngjerrighet når det kommer til nominasjonskamper, skulle man heller ikke ha mye tvil om hvis man følger situasjonen med et analytisk sinn.

Men Rustad har valgt seg sin leder, sin redningsmann og sin helt. Slik han hadde røde helter av kaliberet Marx og Lenin i sin ungdom. Det var først da Rustad møtte Jesus at han brøt med kommunismen. Og for Rustad er ikke jeg tilstrekkelig lojal til Rustads fører, partilederen, til Trump, og da må man utføre en utrenskning.

Jeg finner det litt underlig at det fortsatt finnes de som mener Document-redaktør Hans Rustad har balanserte og innsiktsfulle analyser. For meg fremstår han stadig oftere som en sint mann som best liker å tenke svart-hvitt, det gode mot det onde.

Det republikanske partier har liten uavhengighet nå. De må følge Trump. Hvis Rustad ikke forstår at det har konsekvenser for partidemokratiet, vet han lite. Trump har så stor oppslutning hos basen blant velgerne at andre politikere ikke tør utfordre ham på påstandene om valgfusk i 2020 og at han vant i et valgskred.

Fra en ytterkant til en annen

Jeg tror den gamle AKP-ml-eren Rustad, som på et tidspunkt gjorde helomvending fra ytre venstre fløy og bort på høyresiden, ikke har kommet over at jeg etter valget i 2020 indikerte at Trump-dyrkingen hos Rustad og på Document ga mer inntrykk av en sekt enn av et seriøst medium.

Jeg tok ved samme anledning avstand fra de mest outrerte påstandene som kom om systematisk juks med stemmemaskiner og annet, som ikke minst kom fra Sidney Powell. Disse tingene ble skrevet om som sannheter hos Document; det har satt sine spor hos Documents lesere, og vi finner det også i Resetts kommentarfelt hver gang vi skriver om Trump på en måte som ikke er en ren hyllest av at alt han sier er sant.

Etter min mening mangler Hans Rustad erfaring med hvordan institusjoner, forsvar og etterretning i USA fungerer. Han viste med sin tro på at det var jukset i stor skala at han ikke har den dømmekraften som gjør ham verdt å lytte til. Men skal vi tro Documents kommentarfelt, er Hans Rustad en konge når det gjelder å forstå USA.

Vel, det Hans Rustand er god på, er å hylle Donald Trump som en redningsmann og helt, en frelser. Og for dem som faktisk mener at Rustad har god dømmekraft, holder det vel å vise til denne artikkelen fra 30. november 2020. Med store overskrifter hevdet Hans Rustad:

Special Forces skal ha raidet serversenter i Frankfurt, fem soldater drept i kamp med CIA

Artikkelen ligger utrolig nok fortsatt ute på Documents nettsider. Det eneste som har skjedd er at de har skrevet følgende oppdatering:

«Oppdatering 9. januar 2021: Denne artikkelen bygger på informasjon som det i ettertid har vist seg ikke har vært mulig å verifisere.»

Ikke mulig å verifisere? Hva kan man si. Det var det rene oppspinn, og det kunne enhver som har det minste kunnskap om USA og dets institusjoner, forstå.

Denne oppspinnet delte Rustad med sine lesere 30. november 2020 mens påstandene om valgfusk ble spredd av Powell og andre. Han skrev:

Noen historier er for fantastiske til å bli ignorert av den grunn at hvis de skulle vise seg å medføre riktighet vil de endre vårt syn på verden.

General Michael Flynn og en annen trestjernersgeneral Thomas McInerney forteller at amerikanske Special Forces under fungerende forsvarsminister Christopher Miller, skal ha raidet en serverbase i nærheten av Frankfurt, rett etter valget. Senteret ble beskyttet av CIA, og det oppsto kamp der fem fra Special Forces skal ha blitt drept, og en fra CIA såret. Serverne var ledd i en storstilt operasjon for å stjele valget. Kina, Russland og Iran sies å ha vært involvert.

Serverne var ledd i en storstilt operasjon for å stjele valget. Kina, Russland og Iran var involvert. Begge generaler står frem og lar seg telefonintervjue på en stasjon kalt Broadcasting Network.

McInerney kan også fortelle at ordet Kraken som advokat Sidney Powell introduserte, ikke er et mytologisk monster, men navnet på 305, en etterretningsbataljon i det amerikanske forsvaret.

Hvis dette er sant så har den dype staten forsøkt å gjennomføre et kupp. Trump var ved å vinne valget. Folkene som overvåket opptellingen fikk panikk og stanset telllingen 02.30 4. november i fem av vippestatene. Da tellingen ble gjenopptatt hadde Biden tatt ledelsen. Men beregninger viser at ledelsen hadde en matematisk korrelasjon i alle fem stater som er en matematisk umulighet.

Ja, det sto mer sprøyt i Rustads artikkel. Men dere kan lese det selv, med mindre Rustad nå sørger for at den famøse artikkelen blir fjernet. At en mann som hevder seg å kunne noe om USA og hvis lesere hyller ham for hans kunnskaper og analyse, kan få seg til å dele slikt med sine lesere, sier det meste. Som en av disse nesegruse beundrerne av Rustad skriver i Documents kommentarfelt:

– Trist at ikke flere enn DOC ser hva som skjer på den andre siden av Atlanteren. Godt at det i det minste finnes et norskt medium som går i dybden på amerikansk politikk. Nei-det er ikke en hysterisk personkult i det republikanske partiet-derimot har Trump beveget partiet fra å representere eliten i USA-til å treffe den vanlige amerikaner. At Lurås velger å se bort ifra det, er fordi han ønsker å gjøre Resett mer «spiselig» overfor MSM og å hyle med resten av flokken. Det krever intellektuelt mot å motsi flokken. Skuffende av Lurås som ikke en gang når Rustad opp til knærne når det gjelder amerikansk politikk.

Resten av kommentarfeltet under artikkelen er også en hyllest av Rustad og hans dype analyser av USA og samtidig en rekke med beklagelser over hvor MSM-aktig Resett skal ha blitt. I tillegg slipper Document til stadige personangrep på undertegnede og Shurika Hansen. Det ser ut som Resett er blant fienden Rustad nå tegner opp.

Konspirasjonsteorier og oppspinn

Mange setter fortsatt Document og Resett i samme bås. Men jeg vil hevde det er en stor forskjell. Rustad var en gang fanatisk ute på venstresiden, nå er han like fanatisk Trump-tilhenger. Alle andre enn Rustad og Document selv er idioter. Men det han har til felles med sitt gamle, røde selv, virker å være er et hat til alt som har med det etablerte vestlige systemet, CIA, FBI og andre busemenn for venstresiden.

Og når han virkelig får seg til å tro at CIA er delaktig i valgjuks mot Trump i samarbeid med Kina, Iran og Russland og beskytter servere i Frankfurt og det ender med væpnet kamp mot «de gode kreftene» representert ved general Michael Flynn, kan vi se hvor galt fatt det står til med dømmekraften til Rustad og Document-gjengen.

De som heller vil høre på Hans Rustad og Document, enn på analysen som foretas av Resett, er velkommen til det. Men dere bør vite hva dere begir dere inn på.

Resett har ikke tenkt til å delta i en konkurranse med Hans Rustad og Document om hvem som er sprøest i landet her. Vi er ikke en heiagjeng for Trump eller noen andre. Vi skal ha integritet.

