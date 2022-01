annonse

Sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, Lars Findsen, er fengslet i en lekkasjesak.

Han skal ha sittet hemmelig i varetektsfengsel helt siden 9. desember i fjor, skriver dansk TV 2.

Findsen er siktet for å ha lekket høyt klassifiserte og hemmelige dokumenter som kan skade Danmarks sikkerhet eller forhold til fremmede makter.

Det at Danmarks øverste sjef for forsvarets etteretningstjeneste har sittet hemmelig fengslet i en måned for en slik sak, er helt unikt i Danmarks historie og potensielt svært skadelig for hele nasjonen.

Lars Findsen skal siden august 202 vært fritatt fra tjeneste etter opplysninger om at etteretningstjenesten skal ha spionert på danske statsborgere.

Nøyaktig hva Findsen er siktet for nå, er uklart siden alt rundt ham holdes hemmelig, og siktelsen blir avgitt under lukket rettsmøte, men det er altså snakk om lekkasjer av hemmelige og klassifiserte dokumenter til danske medier.

Rettsmøtet om fortsatt varetektsfengsling av Findsen forventes å vare ut mandag.

