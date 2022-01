annonse

annonse

Martin Ødegaard kunne ikke forhindre at Arsenal rød ut av FA-cupens tredje runde.

Championship-laget Nottingham Forest ble for sterke i cup-kampen som ble spilt sent søndag kveld.

Lewis Grabban ble helten for hjemmelaget da han skled inn vinnermålet sju minutter før full tid etter flott Forest-spill.

Martin Ødegaard spilte hele kampen for Arsenal. London-laget ble slaktet av tidligere Manchester United og Nottingham Forest-spiller Roy Keane i pausen da stillingen var 0-0.

– Arsenal, for all deres kvalitet, ser de ut som Real Madrid, men de spiller som et publag, det har vært så dårlig. Passeringstempo, beslutningstaking, pasninger bak folk. Virkelig. Søppel, sa Roy Keane til ITV.

“Arsenal look like Real Madrid but they are playing like a pub team” NAH Roy Keane is too funny man 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/TZlceD9ZyK

— WolfRMFC (@WolfRMFC) January 9, 2022