annonse

annonse

I slutten av desember i fjor friskmeldte tingretten mannen som begikk det såkalte halloween-drapet i Oslo, men nå har Statsadvokaten anket avgjørelsen.

Hallingdølen skrev den gang at Tingretten fastslo at tiltaltes «eventuelle lidelse er i fullstendig remisjon», men Statsadvokaten har altså kommet til en annen konklusjon.

I en e-post til NRK skriver konstituert statsadvokat Daniel Sollie: «Påtalemyndigheten har erklært anke over dommen, idet vi er uenige i tingrettens bevisbedømmelse og mener at saken bør behandles på ny av lagmannsretten. Dette betyr at saken ikke er rettskraftig avgjort, og at lagmannsrettens ankeutvalg nå skal behandle påtalemyndighetens anke for å vurdere om den skal fremmes.»

annonse

Ti år er nå gått sidene mannen som den gang var 22 år gammel angrep to kamerater med kniv i en leilighet i Pilestredet i Oslo. Et av ofrene, Andreas Nilstad (22) døde av skadene, mens det andre, Marius Løken (24), overlevde tross livstruende skader.

Alle de fire rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte den gang med at gjerningsmannen var psykotisk da han angrep kameratene.

– Han har lagt bak seg ti år etter drapet som skjedde da han var psykotisk. Nå trenger han å leve et helt vanlig liv som en vanlig mann. Nå kan han skaffe seg pass, bankkort, han slipper å ha oppfølging på alle mulige måter og kan leve et vanlig liv, se fram til familie og gjøre som vanlige folk gjør, sa mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, etter at Tingretten hadde konkludert med å friskmelde «Halloween-drapsmannen» 29. desember i fjor.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474