– Det er Tyskland selv som bestemmer sin energipolitikk.

Rundt jul og nyttår skjedde noe som vi ikke er vant med i Norge. Land som Tyskland og Storbritannia hadde betydelig lavere strømpriser enn vi hadde i Sør-Norge. Vi har vært vant med å ha noen av de laveste strømprisene i Europa. Plutselig måtte innbyggerne i Sør-Norge forholde seg til de aller høyeste strømprisene i Europa. I sosiale medier reagerte mange svært negativt på dette.

Statssekretær Amund Vik (Ap) peker på lavere etterspørsel og mer vind på kontinentet som forklaring på denne upopulære hendelsen.

– Det har vært lavere priser på kontinentet på grunn av lavere etterspørsel som følge av mindre aktivitet i ferieperioden, og på grunn av mye vind som har økt produksjonen. Også norske priser falt noe i julen, fremholder han i en kommentar til Resett.

– Fra mandag 3. til tirsdag 4. januar fordoblet prisene i Tyskland seg til om lag 154 øre/kWh, understreker han.

Vil se på eksporten

Vik lover at regjeringen vil se nærmere på den påvirkningen krafteksporten har på det hjemlige prisnivået.

– Det norske kraftsystemet har i over 50 år vært knyttet til landene omkring oss. Handel med elektrisk kraft er regulert i internasjonale avtaler som EØS-avtalen, frihandelsavtalen mellom EØS-landene og Storbritannia, og kraftavtalen mellom Norge og Storbritannia. I tillegg har Statnett inngått egne avtaler med sine partnere om utenlandsforbindelsene, opplyser han.

– Vi er inne i en situasjon med ekstraordinært høye kraftpriser. Vi mener det nå er fornuftig å se nærmere på hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser. Dette er arbeid vi nå skal i gang med.

Tiltak

Vik peker også på de tiltakene regjeringen allerede har iverksatt for avhjelpe forbrukerne, men henviser til Finansdepartementet på spørsmål om hvorvidt fjerning av moms og elavgift er aktuelt nå.

– Regjeringen har de siste ukene presentert en rekke tiltak som skal avhjelpe situasjonen med rekordhøye strømpriser. I tillegg til strømstønadsordningen som skal hjelpe husholdningene, har vi også økt bostøtten og redusert el-avgiften med 8 øre/kWh i januar, februar, mars og med 1,5 øre/kWh de øvrige månedene. Når det gjelder eventuelle ytterligere endringer på mva og elavgift, ligger det under Finansdepartementet, fastslår statssekretæren.

Tyskland og atomkraft

Midt i energikrisen Europa står inne i, legger mektige Tyskland ned sine siste atomkraftverk. Atomkraftverk har, til tross for lave utslipp av klimagasser, blitt svartelistet av tyske myndigheter, i etterkant av Fukushima-ulykken i Japan.

Fukushima-ulykken var en atomulykke ved et kjernekraftverk i prefekturet Fukushima i Japan. Ulykken inntraff den 11. mars 2011 etter at sentrale elektriske rom ble oversvømt etter et jordskjelv og en påfølgende tsunami.

I full panikk etter ulykken, vedtok tyske politikere å legge ned alle landets atomkraftverk. I 2021 ble tre atomkraftverk nedlagt. De tre siste atomkraftverkene skal etter planen legges ned i år, i 2022.

I realiteten viser statistikken imidlertid at atomkraft er langt tryggere enn alle fossile kraftkilder, som kull, olje og gass, og minimalt mer utrygt enn sol, vind og vannkraft. Tyskland er heller ikke spesielt utsatt for hverken jordskjelv eller tsunamier. Klimagassutslippene fra atomkraften er også lavere enn utslippene fra alle andre kraftkilder.

Vil ikke blande seg

Amund Vik indikerer at Norge ikke kan blande seg inn i hvordan tyskerne organiserer sitt kraftsystem, til tross for kraftutvekslingen som er intensivert med landet de siste årene, og den betydelige eksporten fra Norge til Tyskland. Han peker på at Tyskland satser på sol- og vindkraft, som jo ikke er like stabilt og pålitelig som kjernekraft.

– For å opprettholde tilstrekkelig energiproduksjon har Tyskland egne målsetninger for utbygging av fornybar kraftproduksjon mot 2030. Dette gjelder både havvind, landbasert vind og solkraft. Det er Tyskland selv som bestemmer sin energipolitikk, konstaterer Vik.

