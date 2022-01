– Vi vil hjelpe Ukraina frem mot et Nato-medlemskap, sa Stoltenberg på en pressekonferanse sammen med Ukrainas visestatsminister Olga Stefanisjyna.

Stoltenberg advarte Russland mot at landet vil måtte betale en høy pris hvis det angriper Ukraina, og sa også at Nato støtter Ukrainas rett til å forsvare seg selv.

annonse

– Vi må også sende et svært klart budskap til Russland om at vi står samlet, og at det vil ha store kostnader, økonomisk og politiske kostnader, for Russland hvis de nok en gang velger å bruke militærmakt mot Ukraina, sa Stoltenberg.