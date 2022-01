annonse

Regjeringen vil ha slutt på undervisning på rødt nivå i videregående, men har ikke besluttet hvilke tiltak som skal gjelde for de eldste elevene fra neste uke.

– Målet er at barn og unge skal ha en så normal hverdag som mulig. Vi vil grundig vurdere tiltaksnivået for skoler og barnehager. Sammen med ny kunnskap om omikron, at stadig flere blir vaksinert og bedre tilgang på tester, er det naturlig å se spesielt på rødt nivå på videregående, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en uttalelse sendt til NTB i dag..

Statssekretær Halvard Hølleland i Kunnskapsdepartementet (Ap) sa til NRK i dag at regjeringen vil endre fra rødt til gult nivå, og at beslutningen vil komme før torsdag.

Usikkert om alternativet blir gult

– Vi vil endre trafikklys i videregående fra rødt til gult. Det må være et gult nivå som gjør det mulig for elevene å være mye til stede, samtidig som vi sikrer smittevern, sa han.

Direktoratene rådet regjeringen til å la videregående skoler drives på gult nivå etter jul, men regjeringen besluttet altså strengere tiltak. Regjeringens begrunnelse har vært at gult nivå ikke fungerer så bra i videregående opplæring. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) viste til at elevene ofte skifter grupper, og at lærerne har flere grupper i løpet av en dag.

