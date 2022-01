annonse

Per Olaf Lundteigen (Sp) ser for seg en makspris på strøm på 70 øre per kilowattime for husholdninger og næringsliv.

Sp-toppen foreslår en øvre grense på 70 øre, med utgangspunkt i støtteordningen regjeringen allerede har lagt frem, skriver Nationen.

– Etter min mening må vi ha en makspris for husholdninger, og den må også gjelde for næringsdrivende. Selvfølgelig skal vi ha det, sier Lundteigen.

Skulle dette ikke være mulig å innføre uten å bryte EØS-avtalen, oppfordrer Lundteigen EØS-tilhengere til å begrunne hvorfor det er sånn.

Det er også kjent at Frp tirsdag vil legge frem et forslag i Stortinget om å innføre en makspris på 50 øre per kilowattime.

