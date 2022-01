annonse

NVE har vedtatt at det må innføres tiltak ved Smøla vindkraftverk for å redusere kollisjoner med fugl.

Smøla er et viktig område for fugl, og det har i mange år vært forsket på hvordan vindkraftverket påvirker fuglelivet på øya, skriver NTB.

Smøla Vind 2 AS har ut juni måned på å komme frem til tiltak som reduserer kollisjoner med fugl, etter at NVE har fått ny kunnskap via forskning.

Studier fra Smøla har vist at turbintårn som er malt svart nederst eller hvor et av rotorbladene er malt svart, har så mye som 70% mindre sjanse for at fugl vil kollidere med det.

Kunnskapen fra disse forskningsprosjektene kan få betydninger for andre vindkraftverk, skriver NVE.

