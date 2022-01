annonse

Virusutbruddet har avdekket et kollektivt alkoholproblem. Hvis folk slutter å gå på restaurant hvis de ikke får alkohol, er det noe galt med deres alkoholvaner.

– Så er hylekoret for å få alkoholskjenking på restauranter og barer i gang igjen. Det ene opposisjonspartiet etter det andre på Stortinget «hiver seg på» i håp om å kunne få noen misfornøyde velgere på sin side ved neste valg, skriver Kurt Rikardsen fra IOGT Bodø i Nettavisen, og legger til:

– Og, dette skjer til tross for at koronasmitten nå stadig øker. At dette i neste omgang vil kunne utsette vårt allerede underbemannede og overarbeidede helsepersonell på sykehus og i kommunehelsetjenesten for en enda større belastning, synes de samme personene ikke å ofre noen tanke.

IOGT i Norge er en organisasjon som arbeider med rusforebygging. De driver politisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og sosialt arbeid rettet mot rusavhengige og mot barn og unge. IOGT i Norge jobber for å gjøre det lett å ta rusfrie valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn, skriver Wikipedia.

Rikardsen skriver at utelivsbransjen har vist seg å være avhengige av å selge alkohol for å klare seg økonomisk. Han mener det må være noe fundamentalt galt når vi må servere alkohol for å berge arbeidsplasser.

– Og, at Vinmonopolet må være åpent for å roe befolkningen, mens andre butikker måtte stenge helt ned, slik vi opplevde tidligere. Pandemien har avdekket et kollektivt alkoholproblem. Hensynet til alkoholindustrien vinner over hensynet til folkehelsen. Nettopp dette er det urovekkende at ikke våre politikere tar mer alvorlig, sier han, og stiller spørsmål om alkoholvaner:

– Hvis det virkelig er slik at folk slutter å gå på restaurant når det ikke er alkoholservering, så er det noe fundamentalt galt med deres alkoholvaner. Her må det være betimelig å sitere hva som er definisjonen på alkoholisme, nemlig at en er fysisk og/eller psykisk avhengig av alkohol.

Burde det ikke være like sosialt og hyggelig å sette seg ned på en restaurant sammen med kjære og kjente og nyte god mat og alkoholfri drikke? spør han, og mener det finnes gode alkoholfrie alternativer. Han nevner at det finnes en meget sunn variant som kalles vann.

