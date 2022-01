annonse

Lovavdelingen i Justisdepartementet mener at Jens Stoltenberg ikke er inhabil til å bli ny sjef for Norges Bank, men et stortingsflertall bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, SV, MDG og Rødt er skeptiske.

– Basert på de mottatte opplysningene har vi ikke funnet at det foreligger forhold som mer generelt tilsier at Stoltenberg vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstyper som er nevnt av Finansdepartementet, skriver lovavdelingen i en vurdering som ble offentliggjort i dag.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache konkurrerer om å bli ny sjef for Norges Bank. Dagens Næringsliv publiserte i forrige uke en artikkel med anonyme kilder som sa at ny sentralbanksjef trolig ville utnevnes i statsråd fredag, men Finansdepartementet avkreftet dette tidspunktet i formiddag.

20. desember ba Finansdepartementet om at Justisdepartementets lovavdeling skulle vurdere habilitetsspørsmål som eventuelt vil kunne oppstå dersom Jens Stoltenberg utnevnes til stillingen som sentralbanksjef. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har selv erklært seg inhabil på grunn av sitt vennskap med Stoltenberg.

I vurderingen skriver Lovavdelingen blant annet at «vi har vanskelig for å se at Stoltenberg i rollen som sentralbanksjef vil behandle slike saker som vil kunne gi statsminister Støre personlige fordeler, selv om det ikke helt kan utelukkes».

Skepsis på Stortinget

Nettavisen opplyser imidlertid at et flertall på Stortinget har motforestillinger mot Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

– Det henger sammen med hans særegne rolle som maktspiller i norsk politikk, sier nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt, Marie Sneve Martinussen, til avisen, og viser til at Stoltenberg ikke bare har hatt mektige stillinger selv, men at han også har hatt mye å si for andres karriere, blant andre Jonas Gahr Støre.

Hun mener at de siste dagers avsløringer om privat middagsselskap der oljefondssjef Nicolai Tangen deltok og samtaler med avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen «gir en følelse av kameraderi».

Venstres leder Sveinung Rotevatn og SVs og Frps finanspolitiske talspersoner har også uttrykt motforestillinger, samt Høyre-nestleder Tina Bru og MDGs parlamentariske leder Rasmus Hansson.

Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i Frp, mener at en ansettelse av Stoltenberg kan så tvil om bankens uavhengighet i forhold til Stortinget og regjeringen.

Stortinget har ingen formell rolle i ansettelsen. Det er Finansdepartementet som håndterer ansettelsesprosessen, og utnevningen av ny sentralbanksjef vil skje i statsråd, opplyser Nettavisen.

