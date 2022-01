annonse

I disse dager arrangeres den syvende Klimafestivalen i Drammen, og den ble høytidelig åpnet med et klimabrøl.

I tre uker vil Klimafestivalen skape økt bevissthet om klimautviklingen og engasjement for å endre den. Programmet er for enhver smak, skriver Drammen kommune. Det er alt fra kurs om kjøkkenhager og reparering av klær, til byttedager, konserter, gudstjenester, musikk og teater.

Festivalens motto er «bærekraftige liv i Drammen», forteller Elisabeth Tveter Briseid, hun er medlem av styringsgruppa for Klimafestivalen i Drammen.,

Varaordfører Ståle Sørensen i Drammen åpnet Klimafestivalen med avduking av den megafonliknende installasjonen «Brølofonen» som byen har fått låne av foreningen Klimabrølet. Forretningsdrivende bak Klimabrølet er tilfredse med at Drammen promoterer «Brølofonen».

– Etter suksessen med et stort klimabrøl i 2019 måtte vi tenke annerledes når pandemien kom. Vi bestemte oss for, i stedet for å lage enda et stort brøl, så lager vi et langt brøl istedenfor. Med denne «Brølofonen» så får vi til det, sier Even Nord Rydningen som er styreleder i foreningen Klimabrølet, og har bare godt å si om installasjonen:

– Ved å laste opp brølet ditt på klimabrolet.no så blir det spilt av i denne «Brølofonen» sammen med musikk komponert av Röyksopp.

Klimafestivalen § 112 er en kraftfull og leken mobilisering for å øke klimaengasjementet i alle samfunnslag, skriver arrangøren, og sier at hensikten med festivalen er å inspirere befolkningen til å støtte opp om de samfunns- og livsstilsendringer som må gjøres for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn. De ønsker å skape en fest for den grønne bølgen og feire endringskulturens positive sider. De ønsker også å kaste lys over det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, spre kunnskap og skape enda mer engasjement.

Arrangøren av Klimafestivalen mener videre at omstillingen til et klimavennlig samfunn berører hele vår kultur. De sier at festivalen viser et mangfold av måter å bidra til omstillingen, og de inviterer alle til å dele de løsningene de selv brenner for å skape.

Ordet «klimabrøl» ble kåret til årets ord i 2019

Hundrevis av mennesker stod foran Stortinget og brølte for klimaet fredag ettermiddag. Markeringen skal skape bevissthet rundt klima og natur.

Klimabrølet ble arrangert for første gang i 2019. Året etter kom «Brølofonen».

– Vi skal i dag starte et fire år langt sammenhengende brøl, det vil foregå ved at folk laster brølene sine til nettsiden vår. Så skal brølemaskinen vår turnere rundt i Norge og konstant spille av brølene de neste fire årene, sier Even Nord Rydningen til VG.

