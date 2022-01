annonse

Han har vært omtalt på NRK tidligere i pandemien. Nå lar han seg intervjue igjen. Jan-Øyvind Lorgen er svært kritisk til de inngripende tiltakene mot pandemien.

Folks frihet er viktigere enn strenge smittevernstiltak, har vært hans budskap. Men også at de helsemessige skadevirkningene er verre enn eventuelle positive effekter av smitteverntiltakene.

Lorgen er sekretær i sentralstyret til det lille partiet Liberalistene. Han er også kommuneoverlege i Eidskog og Grue. For Liberalistene er enkeltmenneskets frihet helt grunnleggende.

«Liberalistene jobber for et samfunn hvor hvert enkelt menneske har størst mulig frihet til å utfolde seg selv, i samsvar med egne verdier og overbevisninger. Det er ikke politikernes jobb å bestemme hvordan folk skal leve,» heter det på hjemmesidene.

Til Resett sier Lorgen at det er en «myte» at helsevesenet er i ferd med å knekkes av koronapasienter.

– Hvordan skiller de faktiske tiltakene i Norge og andre land seg fra den etablerte kunnskapen om pandemi-håndtering som lå der før SARS-CoV-2 dukket opp? Ble tiltakene mer drakoniske enn man ellers kunne forvente og var det slik sett Anders Tegnells tilnærming i Sverige som var mer i tråd med det dem vestlige modellen egentlig skulle tilsi?

– Jeg er av den oppfatning at Anders Tegnells tilnærming er den mest fornuftige. Selv om andre land valgte å stenge ned, er ikke mitt inntrykk at det har vært en god ide, svarer kommuneoverlegen.

Han mener kostnadene ved å stenge ned er enorme.

– Nedstengningene fortsetter både i Norge og Sverige. Norge har brukt enorme beløp på pandemien og nedstengningene. Regjeringen anslo at Norge vil bruke 131 milliarder kroner på pandemitiltak i 2020. NAV uttalte i desember 2021 at de har hatt økte utbetalinger på 67 milliarder kroner. Pandemi-kommisjonen som ble nedsatt av forrige regjering, estimerte at de totale kostnadene til pandemien i Norge, ville bli på 330 milliarder kroner.

– Var det den kinesiske lock-down modellen fra Wuhan i januar og desember 2020 som også dannet modell for først den italienske og senere New Yorks måte å håndtere pandemien?

– Det har jeg ikke reflektert over før du stilte spørsmålet, svarer Lorgen.

– Har verden reagert på dette viruset ut av proporsjoner sammenliknet med andre helseutfordringer som tar liv?

– Ja. Dødeligheten av covid-19 har vært på 0,12 % ved pandemiens begynnelse. Nå er dødeligheten enda lavere.

Lorgen viser til en kommentar i Avisa Nordland om at coronapasienter utgjorde 14 prosent av pasientene innlagt på norske sykehus, mindre enn de som var innlagt under de store influensasesongene i 2017, 2018 og 2019. Dette bekreftes også av Aftenposten. I uke 48 var covid-19-pasienter 17 % av de innlagte for luftveissykdommer ifølge FHI.

– Har du oppfatningen av at Norge har levd i overdreven frykt de siste to årene?

– Ja, svarer kommuneoverlegen kontant.

– Tror du vi som samfunn har blitt varig påvirket i vår villighet til å tåle inngripende tiltak fra myndighetene?

– Ja, det virker som nordmenn og innbyggere i andre land har blitt mer åpne for inngripende tiltak under pandemien. I EU er det besluttet at innbyggerne fremover må vaksinere seg hver 9. måned for å beholde grønt coronapass. Med andre ord kan man få innskrenkninger i sin bevegelsesfrihet hvis man ikke tar en covid-oppfrisknings-vaksine minst hver 9. måned.

Kloke stemmer

Lorgen mener det er et «sunnhetstegn i samfunnsdebatten at stadig flere uttaler seg negativt om de stadige nedstengningene og frihetsberøvelsene fra Regjeringen, Stortinget og kommunene.» Han viser blant annet til jusprofessor ved UiB Hans Fredrik Marthinussen som har eksempelvis kommet med flere utspill om at nedstengningene er lovbrudd.

– Marthinussen mener korona har gjort kommune-Norge litt «lovløst». Hans analyse av jussen i kommunale forskrifter konkluderer med at Bergen og andre kommuner har innført regler det ikke finnes hjemler for i norsk lov. Som kommuneoverlege ser jeg også at flere av mine kolleger har gått mye lengre i forhold til nedstengning av skoler, i strid med FHIs anbefalinger, sier Lorgen og fortsetter:

– Smittevernloven gir ikke norske politikere eller kommuner myndighet til å innføre påbud eller forbud, med mindre slike inngrep er er nødvendige og forholdsmessige.

Mangel på intensivplasser

Han er kritisk til beredskapsarbeidet. Helsevesenet har for få intensivplasser, til tross for at dette har vært påpekt tidligere. Lite har blitt gjort.

Lorgen viser til Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa fra oktober 2014. Der anbefalte Regjeringen å øke intensivkapasiteten til 1400 plasser.

– Det har ikke blitt gjort. I følge Aftenposten var antall intensivplasser i mars 2020 da pandemien begynte i Norge, 289. I mars 2021 var det 278 intensivplasser, altså 11 færre. At antallet intensivplasser fortsatt er på 278, ble bekreftet av divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i desember 2021,

– I stedet for å umiddelbart øke antall intensivplasser for å unngå nedstengning, velger den sittende regjeringen å be om en ny utredning. Dette til tross for at politikerne deler ut milliardbeløp til kulturlivet og næringslivet som kompensasjon for ytterligere nedstengning. Erna Solbergs regjering gjorde det samme, og bad de regionale helseforetakene om å utrede behovet for flere intensivplasser, sier Lorgen oppgitt.

Svakt helsevesen

I uke 48 var covid-19-pasienter 17 % av de innlagte for luftveissykdommer ifølge FHI. Covid-19 er et av mange virus som forårsaker luftveisinfeksjoner.

– At helsevesenet ikke lenger har kapasitet til å håndtere luftveisinfeksjonene man får om vinteren, og politikerne nå legger opp til å stenge ned samfunnet som følge av overbelastning av helsevesenet, er veldig skuffende, sier Lorgen

Han mener vi «må slutte å snakke om at det norske helsevesenet er blant verdens beste helsevesen.»

– Det norske helsevesenet klarer ikke lengre å håndtere økningen av infeksjoner, som vi ser hver vinter.

Lorgen mener det er nødvendig å endre strukturen i det norske helsevesenet. At stortingspolitikerne ikke har klart å oppbemanne intensivplassene og at de fortsetter å bygge ned antall sykehussenger, er hovedårsaken til vinterens nedstengning, mener han.

– For meg er det sjokkerende at Støre-regjeringen starter en ny utredning av om det er behov for flere intensivplasser og sykehussenger, i stedet for å starte umiddelbar oppbemanning av sykehusene og oppbygging av spesialisthelsetjenesten. Må vi stenge ned samfunnet hver vinter som følge av infeksjonssykdommer, fordi politikerne ikke klarer å drive helsevesenet fornuftig? spør han.

Privatisering

Lorgen viser til Sveits. Der har de et privat helsevesen med pålagt helseforsikring hvor de med lavest inntekt får betalt sin helseforsikring av det offentlige.

– I Norge har vi ca 278 intensivsykehusplasser med en befolkning på ca 5,5 millioner. I Sveits har de ca 1500 intensivsykehusplasser med en befolkning på ca 8 millioner. Etter min mening har denne pandemien vist at stortingspolitikerne og karrierepolitikerne som blir helseministre og statsministre, ikke har kompetanse til å styre et helsevesen.

Lorgen mener man i Norge bør man kopiere den sveitsiske helselovgivningen.

– Helse er for viktig til at politikerne kan ha ansvaret for det. Dagens helseforetak-modell gjør kunder til en utgift, og bør byttes ut med et system hvor sykehus tjener penger på å yte gode tjenester og god service – slik som i Sveits.

– Hvordan reagerer du som liberalistisk innstilt til det som har skjedd? Kan vi komme tilbake dit vi var i forsvaret av enkeltmenneskets frihet?

– Jeg synes det skremmende hvordan mange i den norske befolkningen krever eksempelvis tvangsvaksinering for et relativt ufarlig virus. At norske medier publiserer så mange kronikker og andre artikler der enkeltpersoner argumenterer for vaksinetvang, er skremmende. Koronainfeksjon er en relativt ufarlig infeksjon for de fleste mennesker. Dødeligheten er totalt sett på rundt 0,1 % ifølge FHI, som ikke er særlig høyere enn vanlig influensalignende sykdom, påpeker kommuneoverlegen.

– Jeg reagerer også på hvordan kommunene innfører forskrifter for relativt sett lave smittetall og skolenedstengninger, som i mange tilfeller er i strid med FHIs anbefalinger. En rapport fra BUFdir konkluderte med at «flere barn og unge utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll,» som følge av pandemitiltak.

– Du fikk omtale i NRK som en lege som var kritisk til myndighetens strenge nedstengning. Har du opplevd negative reaksjoner fra pasienter eller i lokalsamfunnet for at du har frontet et annet syn?

– Det har kommet noen negative reaksjoner på det fra innbyggere, men også positive reaksjoner. Jeg har forsøkt å informere innbyggerne i størst mulig grad om hvorfor jeg ikke har ansett det nødvendig å innføre tiltak. Det har gitt god respons hos befolkningen, og betrygget innbyggerne.

Men det er kollegaer som har reagert

– De største negative reaksjonene jeg har opplevd, er fra andre kommuneoverleger som ønsker å innføre tiltak, sier Lorgen og viser til at myndighetene ønsker regional koordinering i tiltak. Samtidig skal hver enkelt kommune også vurdere om det er nødvendig med tiltak eller ikke.

– Det har i flere tilfelle vært slik at jeg ikke har sett behovet for å innføre lokale forskrifter, altså påbud eller forbud, og har opplevd press for å innføre det fra kommuneoverleger og administrativt ansatte i andre kommuner i regionen. I følge smittevernloven skal det være høy terskel for å innføre påbud og forbud. Det må alltid gjøres en forholdsmessighetsvurdering før vedtak kan fattes. Som i all annen offentlig forvaltning må koronatiltakenes styrke veies opp mot virusets farlighet og smittsomhet. Det må ligge en nødvendighets- og forholdsmessighetsvurdering til grunn for at tiltakene skal være gyldige og lovlige, avslutter han.

