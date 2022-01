annonse

Miljøpartiet de grønne lover at flere gater skal stenges for biler i årene som kommer. Men flertallet av Oslos innbyggere er negative til prosjektet.

– Vi skulle gjerne ha kommet enda lenger. Vi er utålmodige, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav fra MDG til Dagsavisen.

Da de rødgrønne partiene kom til makten i 2015 lovet de å gjøre hele Oslo sentrum bilfritt. Men det har de ikke fått til. Da ble prosjektet «bilfritt sentrum» omformulert til «bilfritt byliv». Dette prosjektet er en skrittvis innstramming av bilbruk i Oslo sentrum.

En lang rekke gater har blitt stengt og de har fjernet parkeringsplasser. Så har de utplassert lekeapparater og møbler for å tilpasse sentrum for myke trafikanter.

– Kirkegata skal bli den store, nye gågata som går fra domkirken og ned til Akershus festning. Vi starter omleggingen til gågate nå ved å prøvestenge og på sikt skal Kirkegata bli den nye Karl Johan, men fra nord til sør i stedet for øst til vest, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen fra MDG.

I år ekspanderer prosjektet til også å omfatte Grønland og Tøyen. Gaten Grønland som er hovedfartsåren for biler mellom øst og vest i sentrum, skal prøvestenges for biltrafikk.

– Gaten Grønland stenges allerede nå noen ganger i året, for eksempel under Pride, og da er det masse folk her. Det er mange utesteder her som kunne tenke seg gateservering, så målet med prøvestenging er å få frigjort plass til mer byliv og mennesker. Dette er et område der mange bor trangt. Å skape gode byrom, torg og møteplasser har alltid vært viktig, men har blitt enda mer viktig nå under pandemien, sier byråd Stav.

MDG forstår at noen mener at bilfritt byliv er vanskelig, men de tror at flere blir positive med tiden.

– All forandring gjør at noen må legge om hvordan de tenker. Det vil alltid noen synes det er vanskelig. Det forstår vi. Samtidig så vi at det var veldig mye motstand mot bilfritt byliv i starten, mens det gradvis har blitt en mer positiv innstilling til det når man ser at å tilrettelegge for fotgjengere er bra for næringslivet og bomiljøet, og at de positive sidene veier opp for de negative sidene for folk som må legge om vanene, sier Marcussen.

Sentrum bør være på folk flests premisser, ikke bilenes

Kampen mot bilen i Oslo sentrum er bare så vidt i gang.

– I sentrum er det supergod kollektivdekning. Det er ingen praktisk grunn til at man skal ha med seg to tonn stål inn i sentrum. Det er trafikkfarlig, tar opp mye plass, og bidrar til forurensing. Det er unødvendig, for sentrum bør være på folk flests premisser, ikke bilenes, sier byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang fra MDG til Avisa Oslo.

Flertallet er negative til bilfritt byliv.

Det viser tall fra Klimaundersøkelsen i Oslo, den viser at færre enn før vil kutte ned på bilbruken. De som vil ha bilfritt byliv er nå nede på 45 prosent og det er en nedgang på syv prosent fra 2020. Men nedgangen forklares med virusutbruddet.

– Endring i holdningen til disse tiltakene kan skyldes at flere har følt seg avhengig av bil i pandemiåret, og at det har vært mye debatt om tiltak som har blitt innført eller er planlagt innført, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, til Dagsavisen.

