Bidens popularitet blant de viktige «svingvelgere» har nådd et nytt lavpunkt, med bare 24 prosent av uavhengige velgere som opplyser å være fornøyde med presidentens jobbinnsats.

Tallene kommer frem i en ny meningsmåling fra Civiqs datert 4. januar, som også konkluderer med at totalt 56 prosent av alle registrerte amerikanske velgere er misfornøyde med Bidens jobbprestasjoner. Dette tallet er opp mer enn 10 prosent fra da Biden først ble sverget inn som president, da det tilsvarende tallet stod på 43 prosent.

Av alle USAs 50 stater er det kun tre – Hawaii, Massachusetts og Vermont – hvor en majoritet av alle registrerte velgere fortsatt opplyser å være fornøyde presidentens jobbprestasjoner.

En majoritet i alle de fire aldersdemografiene – 18-34, 35-49, 50-64 og 65+ – har nå en netto negativ oppfatning av Biden. I aldersgruppen 18 til 34 år er det mest prekært, ettersom kun 27 prosent er fornøyde med hans jobbinnsats, mot 58 prosent som er misfornøyde.

Civiqs-meningsmålingen har også brutt ned Bidens støtte langs partilinjer, og fant at 96 prosent av republikanerne er misfornøyde, mens 73 prosent av demokratene er fornøyde med den 46. presidentens jobbprestasjoner.

Minoriteter

Mens 63 prosent av svarte velgere opplyser å være fornøyde med Bidens jobbinnsats, er latinamerikanske velgere stadig mer delt i sitt syn på presidenten. Mens 48 prosent av denne velgergruppen opplyser å være fornøyde med Bidens jobbprestasjoner, er 42 prosent av motsatt oppfatning.

En annen meningsmåling fra The Wall Street Journal datert 8. desember 2021, fant at republikanerne har oppnådd raske stemmegevinster hos den latinamerikanske stemmedemografien i løpet av den siste tiden. På spørsmål om hvilket parti de ville ha støttet hvis mellomvalget til Kongressen i 2022 fant sted i dag, opplyste 37 prosent av latinamerikanske velgere at de ville støtte den republikanske kongresskandidaten, mens 37 prosent sa at de ville favorisere den demokratiske.

