Det er kaldt og hvitt ute. Et skjult sinne ligger svøpt over de tusen hjem.

Olivenoljen hadde stivnet i matskapet da jeg skulle ta frem kaffen i dag. Hvit og livløs. Og slik skal den jo ikke være, det forringer kvaliteten. Det er tross alt noen år siden man fant olivenoljen plassert i kjøledisken på Rema.

Stivnet olje er en problemstilling en italiener ikke kjenner. Men hadde han drukket rødvin i norsk romtemperatur hadde han spyttet den ut. Seks, kanskje åtte grader for varmt. Det var før. Nå er romtemperaturen i norske hus slik at den passer godt til hvitvin. På kjøkkenet kunne jeg likegodt koblet ut kjøleskapet og spart noen hundrelapper i måneden. Jeg bor på ett rom og har stengt av varmen ellers for å spare til andre prosjekter. Jeg forsøker å være så egoistisk jeg ennå kan i sosialdemokratiet Norge.

Jeg kan sitte en vinter og håpe at politikerne våger å innrømme idiotien sin. Ikke bent ut, det gjør de aldri, men 55 % eller 80 % i «støtte» på et tall som i utgangspunktet er altfor høyt er uansett bare tull i vinterkalde Norge. Alle forstår det, fra Rødt til FrP. At en sosialdemokratisk regjering må gå flere runder og sparre mot meningsfeller og «folk flest» for å ende nærmere og nærmere noe som ligner fornuft, er patetisk og viser bare at lojaliteten er større mot EU enn den kontrakten regjeringen har med det norske folk.

Vedum har tapt ansikt for alltid. Han blir aldri statsminister. Å tenke på at Sp, som i dag mest logrer for Ap, var størst på meningsmålingene noen måneder før valget viser hvor lite ryggrad det er i det splittede partiet. Vurdert, men glad jeg ikke stemte på dem.

Jonas Gahr Støre er født til den jobben han har nå. Å tåkeprate med aplomb og påtatt empati ligger godt for ham. Det har han bevist gjennom en lang karriere. Hvis noen kan styre unna vindmølleparken i havsprekken mot EU er det ham, kanskje mest fordi han seiler så stille og forsiktig at det knapt går fremover med skuta Norge. Det kan være lurt, da blir det mindre å reparere siden.

Eller er det så lurt? Man blir tiltaksløs av kulde, som man blir av for høye temperaturer. Selv står jeg og fryser, bruker lengre tid på alt enn vanlig, mangler den naturlige motivasjonen. Slik alle vet at man skal signere en viktig kontrakt før den lange lunsjsiestaen i Italia og sydlige land, må man nå utsette slike foretak til folk har funnet varmen i Norge. Hva vet Støre og regjeringen om alle tiltak det ikke ble noe av på grunn av denne idiotien med strømprisene? Det koster å starte noe. Fra før vet vi at mange har gitt opp. Det koster å holde noe som gikk bra ved like også.

Apropos å ikke gå fremover, fikk du med deg de nygamle koronarestriksjonene rett før jul? Du vet de som nå blir tatt tilbake, en etter en. Her trodde jeg at de borgerlige før hermet sosialistisk sides overforsiktighet, så viser det seg at det er de sosialistiske som bruker blåkopien til de borgerlige. Bare at faglig helsepersonell nå er satt på bakrommet.

Det minner om regjeringen selv. Der er det ikke mye ekspertise på feltet man er øverst på i Norge. Finansministeren er utdannet sosionom og agronom, fiskeriministeren har vært gårdbruker, næringsministeren er utdannet jurist, landbruksministeren har mastergrad i rettsvitenskap, forskningsministeren har noen vekttall i historie og statsvitenskap, kunnskapsministeren har videregående, og bare det, kulturministeren er utdannet i statsvitenskap og offentlig styring, forsvarsministeren er agronom. Og så er det en som faktisk er utdannet jurist som justisminister. En helt grei første jobb å få i tjueårene.

Klimaministeren er statsviter, mens olje- og energiministeren har studert litteratur og sosiologi. Og det var der tankene mine startet – med klima og olje. Når oljen stivner, ikke bare i et gammelt hus, men forblir igjen på havets dyp for å «redde» folket inn i et grønt skifte størsteparten av den globale verden gir – kullkraft svarte faen i – da kan det bli kaldt og dyrt da!

Folket har kanskje fått en forsmak på hva som kommer nå, forstått mer av hva de stemte på? Nå har de jo også sett i stort monn hvordan frynsegoder blir misbrukt av våre folkevalgte – og det med skamløse «unnskyldninger» til «folk flest». I beste fall.

Vi betaler allerede inntil ti ganger så mye for strøm. Snart 25 kroner literen for bensin. Avgift for å parkere i gaten utenfor huset ditt er nå en selvfølge, enda det ikke er plass til alle bilene på grunn av sykkelfelt bare få bruker. Og snart blir huset ditt ikke salgbart om det ikke får betydelige oppgraderinger i henhold til Enovas strenge regime. Det er allerede foreslått i EU. Så det kommer til Norge. Det er faktisk billigere å rive hele huset og bygge et nytt. For dem som har god økonomi. Men hvor miljøvennlig er det?

Hvor er tidsperspektivet og medmenneskeligheten i det grønne skiftet? Enn si logikken så lenge den mest folkerike delen av verden ikke kommer til å gjøre noe dumsnille Europa pisker seg selv til å gjøre? For hvem gjør vår regjering og EU det de gjør?

Ikke for sitt eget folk, det har jeg forstått. Langt inn i beinmargen. Stivner snart den òg, om jeg blir stående og se på olivenoljen i flasken i matskapet. Føttene fryser gjennom tøflene. Jeg beveger meg tilbake til det ene oppvarmede rommet i huset. Må drikke kaffen før den blir kald. Forsøke å finne tiltakslysten i et vinterkaldt Norge.

