annonse

annonse

Det hevder i alle fall Porsgrunns ordfører, Robin Kåss. Han anmeldte SIAN, men nå har politiet henlagt saken.

Ordfører Kåss peker på at grove plakater med sjikanerende innhold ble hengt opp i byen av SIAN. Plakatene hadde tekster som han fant støtende, så støtende at han politianmeldte saken:

«Skabbete kjøtere med ustabil psyke og tilbøyelighet til å ri på førpubertale jentebarn bortkommet. Lyder navnet «Muhammed». Hvis funnet, vennligst lenk ham ved nærmeste moske.»

annonse

«Adidasriddernes herrefolkatferd og dominansmaskin må opp opphøre. Kom og hør hvorfor de må deponeres til opprinnelsesland.»

Les også: Erlend Wiborg om SIAN: – De ødelegger for alle de av oss som ønsker en strengere innvandringspolitikk (+)

Kåss mener at dette ikke er ytringer som bør bli beskyttet av ytringsfriheten.

annonse

– Det viser at politiet ikke har brukt veldig mye ressurser på saken. Samtidig har jeg en viss forståelse av det. De har allerede brukt enorme ressurser på de, på bekostning av andre viktige oppgaver, sier ordfører Robin Kåss til Telemark Arbeiderblad.

I politiets henleggelse begrunnes det med at det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen. Kåss er ikke i tvil om at en politianmeldelse var det eneste riktige. Det ble hengt opp grove plakater med sjikanerende innhold i Porsgrunn.

Les også: Ap-ordfører mener SIAN må betale for å kunne demonstrere : – Helt klart ikke slik som vårt demokrati er lagt opp, sier jurist

– For oss var det viktig å statuere at vi ikke synes det er akseptabelt med den type oppførsel overfor våre innbyggere. Det er trist når det kommer folk til byen vår for å spre sjikane som dette er, sier han, og legger til:

– Jeg synes det er merkelig at disse få personene det gjelder skal få være hevet over alt som heter økonomiske prioriteringer og vanlig krav til folkeskikk. De har klart å definere seg som en slags politisk aktør og et slags symbol på ytringsfrihet som gjør at de kan ture rundt. Det reagerer jeg fortsatt sterkt på.

Ordfører Robin Kåss hevdet i november at denne type arrangement ikke hører inn under politiske ytringer. Lederen av SIAN, Lars Thorsen var uenig.

– SIANs opplegg er ikke det vanlige folk vil kalle politiske ytringer eller religionskritikk, men noe de fleste vil mene er ren hat og sjikane. Invitasjonen til arrangementet i Porsgrunn var illustrert med en tegning av en muslimsk mann som hadde sex med en sau, og det øvrige «budskapet» de delte med byen vår var på tilsvarende saklighetsnivå, skrev ordfører Robin Kåss i Dagbladet.

Kåss sa at når disse om lag fire personene fra SIAN kom på besøk til Porsgrunn så måtte kinoen stenges, familieforestilling på kulturhuset avlyses, 80-årsfest utsettes og kommunen måtte bruke av budsjetter som skulle gått til sykehjem og skoler.

annonse

Leder Lars Thorsen i SIAN svarte at Kåss er følelsesbasert, og at SIAN er faktabaserte. Derfor ser de verden med forskjellige briller, mener han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474