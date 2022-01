annonse

Når utenforskapet blir et krav om lojalitet til en fiktiv «inngruppe».

Siden lansering har Resett vært kritiske til andre medier i Norge. I artikkel etter artikkel har vi påpekt feil og slagsider. Mediekritikk er en sentral del av Resetts oppgave.

Vi har av taktiske årsaker unnlatt å si noe særlig om Document. Hvorfor? I hovedsak fordi vi har antatt at kritikk av dem ville medføre en del misnøye hos noen av de (ganske mange) som leser både Resett og Document. En del mener Document og Resett står på samme side, og de påpeker at vi har felles fiende. Altså er forståelsen at Document og Resett er på samme lag. Noen lesere «straffer» oss økonomisk om vi omtaler hverandre med kritikk.

Men strengt tatt burde det ikke være slik. Et medium med integritet kan ikke frede noen fra kritikk når den er på sin plass. Da kan man ikke stole på oss. Da vil alt man gjør være kampanjejournalistikk, upålitelige partiske innlegg. Det er nettopp den type politisert journalistikk vi kritiserer andre medier for. I USA er det kommet veldig langt i den retning.

Det var derfor helt greit da Hans Rustad skrev kritisk om meg på mandag, og det gjorde det naturlig å ta for seg Rustad og Document i retur.

Ulike

Det er vesentlige forskjeller i måten redaktør Rustad og undertegnede ser verden på. Vi har vidt ulik bakgrunn også. Rustad har brukt hele sitt liv som journalist og redaktør. Jeg har brukt det meste av mitt arbeidsliv i forsvar, etterretning, diplomati og policy-utvikling og analyse. Rustad er dypt religiøs og har endog sagt på sine tv-sendinger at han tror djevelen er en operativ størrelse i den menneskelige verden, jeg er ikke religiøs i en klassisk forstand. Slike ulike utgangspunkt er i en del tilfeller ganske utslagsgivende for hvordan man tolker og forstår hendelser.

Nettopp fordi vi har en del felles lesere, påvirkes Resett av påstander og tolkninger som kommer på Document. Noen har lest noe på Document, og tror det er sant/fornuftig.

Og mye på Document er sikkert klokt og på sin plass for dem å ta opp. Men når det ikke er sant og fornuftig, burde vi påpeke det, slik vi også gjør det når det dukker opp ting på NRK, Aftenposten osv.

Også nå kommer det kritikk mot Resett for å kritisere Rustad og Document. Kravet synes å være at man skal holde fred. Men da ser man på Document og Resett som et fellesskap, noen som er «på lag». Og det er ikke slik et uavhengig medium kan operere.

Jeg registrerer at få faktisk reflekterer over det eksemplet jeg viste til som manglende dømmekraft hos Hans Rustad. Å holde det sannsynlig at CIA havner i væpnet kamp med amerikanske soldater for å skulle beskytte en server som viste utenlandsk valgjuks mot Trump, er et farevarsel om at dømmekraften er svekket. Hadde noe tilsvarende usannsynlig blitt formidlet av NRK, ville dere forventet massiv dekning fra vår side.

Når man er kritisk og ser sin rolle som nettopp det, vil man også tiltrekke seg folk som tror på drøye sammensvergelser og, for å sette det på spissen, påstander av typen «jorda er flat». Og man verken skal eller kan ekskludere folk som lesere. Men man kan heller ikke bli gissel for folk som ikke har fotfeste i verden av realistiske utfall. Og da er det like greit å markere at Resett ikke er Hans Rustad og Document. Resett ser seg ikke som et team med Document og står ikke inne for noe av det som blir skrevet der med noe større automatikk enn vi går god for NRK.

Det betyr ikke at vi nå skal begynne å ettergå Document slik vi gjør med andre medier. Document er i likhet med Resett en ganske liten aktør, og det er viktigere å bruke ressurser på å ettergå hovedstrømsmediene. Men når noen er i ferd med å grave seg ned i en tankegang som er uten nyanser og hvor alt man ser er en kamp, bør man i all vennskapelighet si i fra. Og at Documents mest trofaste lesere ikke en gang bryr seg om at de har blitt servert ville påstander om væpnet strid mellom CIA og amerikanske spesialstyrker i Tyskland, vitner om at det har oppstått en sektmentalitet. Og et av kjennetegnene på en sekt, er at jo mer usannsynlig det man tror på er, desto sterkere blir fellesskapet og motsetningene til de som ikke tror.

For noen betyr det å ta et valg om sekten er noe for dem eller ikke. For andre er valget allerede tatt.

Resett ønsker ikke å bli dratt med i et krav om lojalitet til Document. Det er et krav som ikke er forenlig med å ha analytisk og journalistisk integritet. De som ser denne holdningen fra vår side som ledd i et forsøk på å få pressestøtte, har misforstått hva Resett står for.

Det er påfallende hvor ulikt enkelte av våre lesere i kommentarfeltet reagerer på kritikk vi retter mot Document versus kritikk vi retter i andre retninger. Men jeg tror det store flertallet av dere vil ha Resett som en uavhengig aktør som står for sin egen linje og som kritiserer de som kritiseres bør.

