Pfizer-sjef Albert Bourla opplyser at en omikron-vaksine er på trappene, og at det kanskje ikke er nok med tre vaksinedoser.

Det kommer frem i et intervju med Yahoo News.

Pfizer-sjefen sier at de har klar en omkron-vaksine i mars som skal være spesialdesignet for den nye varianten.

– Vi vet at to vaksinedoser gir svært begrenset beskyttelse, kanskje ingenting. Tre vaksinedoser gir rimelig beskyttelse. Vi jobber med en ny vaksine 1.1 som også skal dekke omikron, sa Bourla.

