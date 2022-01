annonse

Nyttårsforsett eller nyttårs-utsett? Tror du du klarer å være blant de 20 prosentene som når sine mål i 2022?

De aller fleste av oss blir giret av følelsen av et nytt år, nye muligheter og nytt start. Vi legger frem alle mål og ønsker vi har for det nye året, og går inn med håp og forventninger.

Men er det så lurt med nyttårsforsetter?

De aller fleste av oss har opplevd at et nyttårsforsett, som virket som en genial ide rett før årsskiftet, går i vasken og fører med seg store skuffelser. Vi vet at det er en god del helsefordeler med trening. Men så virker det som om vi glemmer det.

Sannsynligheten for at du lykkes med dine nyttårsforsetter er dessverre ikke stor, men du kan være en av de dedikerte, som faktisk får det til. En amerikansk undersøkelse viser nemlig at hele 80 prosent mislykkes med sine nyttårsforsett.

Dette er grunnene til at vi mislykkes

Urealistiske mål er en av årsakene til at nyttårsforsett ikke blir en suksess for majoriteten av befolkningen. Vi blir rett og slett demotiverte av for høye ambisjoner.

En annen årsak er at vi slapper av for mye etter å ha nådd de første delene av målet, og fokuserer ikke lenger på årsaken bak ønsket om endring.

Hvis et av dine nyttårsforsett er styrketrening, er det derfor lurt å tenke på og sette søkelys på fordelene med styrketrening. Du forebygger benskjørhet, og er bedre rustet mot belastningsskader når du blir eldre. Styrketrening hjelper også for bedre hukommelse. Du får bedre hormonbalanse når du nærmer deg overgangsalderen og du svetter mindre. Ved større mestringsfølelse får du også bedre selvtillit, noe som igjen fører til bedre holdning og positivt syn på livet. Styrketrening er med andre ord ikke bare positivt for den fysiske helsen, men også for den psykiske.

Dette kan du gjøre for å lykkes

Ekspertene anbefaler at man starter med små, realistiske mål. Du bør for eksempel ikke starte med at du skal gjøre deg klar for sommerens maratonløp, men heller fokusere på at du skal ta på deg treningstøyet hver dag, og gå korte turer hver dag. Dersom du klarer å etablere vaner, øker du ambisjonsnivået, noe som igjen øker sannsynligheten for at du lykkes.

Videre anbefales det å ha kun ett forsett. Dette målet bør du bryte opp i enkelte spesifikke delmål.

Fortell venner og familie om målene dine. Dette gir en større forpliktelse og eierskap til målet. Ikke glem å belønne deg selv hver gang du når et delmål. Men vær forsiktig så du ikke belønner deg for mye. Det er ingen poeng i å ta en tur til McDonald’s for hver kilo du går ned. Da går vinningen opp i spinning. Dersom du faller tilbake til gamle uvaner, se på det som midlertidig tilbakeskritt og gå videre.

Et av de vanligste nyttårsforsetter

Titusenvis nordmenn forsøker røykeslutt på nyttårsaften, men kun 80 prosent av de som prøver å kutte ut røyken holder ut maksimum 10 dager. På et år er det dystre 3-4 prosent som fortsatt har klart å holde seg unna røyken.

Jeg hadde et nyttårsforsett for 10 år siden, som jeg tidligere hadde hatt fire hele ganger tidligere. Forskjellen mellom siste gangen, og de første gangene var at jeg startet noen dager ut i januar, istedenfor 1. januar slik mange gjør. Nyttårsforsettet mitt var å slutte å røyke. Dette hadde jeg forsøkt noen ganger, og det endte opp med skuffelse og selvbebreidelse hver gang.

4. januar 2022 er det 10 år siden jeg sluttet å røyke, og jeg har ikke hatt ønske om å starte igjen av en enkel grunn (bortsett fra helsa, da). Det var at jeg aldri skulle tillate meg selv å føle meg mislykket slik jeg gjorde de andre gangene jeg forsøkte røykeslutt. Det har heldigvis virket avskrekkende på meg.

