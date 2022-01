annonse

Torsdag 6. januar 2022 ble en nordmann (40) pågrepet av politiet siktet for drapsforsøk. Fredag 7. januar 2022 ble han krevd varetektsfengslet i Agder tingrett.

Suicidal

Siktede er i rettsboken beskrevet som akutt suicidal, samt at han sliter med en stor angstproblematikk.

Politiet

På bakgrunn av flere bekymringsmeldinger ble politiet tilkalt til siktedes adresse. Da politiet ankom, var alle gardinene dratt for, slik at det ikke var mulig for de ankomne politibetjentene å få innsyn i leiligheten.

Politibetjentene ropte og tilkjennega at de var fra politiet, uten at siktede responderte. Polititjenestemennene knuste deretter glasset i verandadøra, og tok seg inn i leiligheten.

Skudd

Da politimennene entret leiligheten, avfyrte siktede to skudd med sitt haglegevær. Skuddene traff både dørkarmen på verandadøra, og dens vindu som ble blåst ut. I tillegg traff skudd nummer to taklista over nevnte dør.

Skuddene var avfyrt i politibetjentenes hodehøyde. Retten har i ettertid særlig vektlagt at spesielt skuddet mot dørkarmen i verandadøra var et rettet skudd mot den ene politibetjenten.

Siktede har selv forklart at han satt i sofaen da politiet tok seg inn i leiligheten, og han hadde overkroppen fremoverlent. Samtidig holdt han haglegeværet opp under haka, og ønsket å ta livet av seg selv.

Etter det første skuddet, hvor siktede selv forteller at han mislyktes å ta sitt eget liv, pumpet han hagla på nytt, slik at det kom en ny patron fra magasinet til kammeret.

Siktede hadde igjen bestemt seg for å ta sitt eget liv, men i det han fyrer av, trekker han hodet tilbake. Han har derfor ingen peiling på hvor det siste skuddet han avfyrte tok veien.

Retten konkluderte med at siktedes forklaring virket tilpassende og oppkonstruert, sett i relasjon til at han egentlig siktet mot sitt eget hode da han løsnet skuddene.

Relatert til skuddenes plassering, samtidig som siktedes forklaring fremstår som høyst uklar og usannsynlig, mente retten at den nedre grensen for å overskride straffeloven § 275, jf. § 16 (drapsforsøk) var brutt.

Uansett er denne handlingen å anse som forsettlig uforsiktig omgang med skytevåpen som er egnet til å volde fare for andres liv og helse.

Gjentagelsesfare

På bakgrunn av siktedes rulleblad, hvor han blant annet tidligere er dømt for vold mot politiet i 2014 og 2020, tilsier dette at han utgjør en fremtidig fare for polititjenestemenn under oppdrag.

Slik retten har oppfattet situasjonen, var selve skuddet mot verandadøra livstruende overfor politibetjentene. Det samme gjaldt skuddet mot taklista, i og med at politibetjentene faktisk var i gang med å ta seg inn i stua.

Siktede har forklart at han har et anstrengt forhold til politiet, samt at han har anskaffet seg skytevåpenet som han valgte å oppbevare lett tilgjengelig.

Retten la til grunn at en eventuell hovedforhandling mest sannsynlig kan avvikles før sommeren 2022, samt at en fengsling over en slik tidsperiode ikke vil være å anse som uforholdsmessig.

Begjæringen om fengsling i inntil fire uker ble deretter tatt til følge.

