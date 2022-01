annonse

annonse

Ni saker var oppe i Pressens faglige utvalg (PFU) der åtte endte med fellelse.

Den urovekkende veksten i antall fellelser for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.17 om kommentarfelt er påfallende. I 2017-2019 var det to fellelser i året, i 2020 var det fire og i fjor ble det åtte.

– Vi må ta høyde for at dette er små tall, og et lavt tallgrunnlag. Men vi ser at antallet har gått opp i året som har gått, sier leder i PFU, Anne Weider-Aasen, til Medier24. Hun tror at redaksjonene ikke er årvåkne nok når de tillater kommentarer:

annonse

– Jeg er en tilhenger av å ha høy takhøyde på meningsplass. Men det kan ikke være innhold i kommentarfeltet som bryter med god presseskikk.

Les også: Drapsoppfordringer og skjellsord i Filter Nyheters kommentarfelt: – Skyt med skarpt

Hvis en velger ikke å forhåndsmoderere kommentarer, må det informeres til brukerne. Mediet har ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk innen rimelig tid.

annonse

Pål Nedregotten i Amedia sier at kommentarfelt er en stor utfordring.

– Hvordan sikrer man unge kvinner og innvandrerstemmer? Det er et møkkete felt, og det er utfordrende å røkte kommentarfeltet.

Les også: Jubel i NRKs kommentarfelt etter Lars Vilks død: – Brenn i helvete

Redaktørforeningen har gode veiledere ute på hvordan man skal unngå å havne i «4.17-fella».

– Det er en god del ting man kan være seg bevisst før man legger ut saker, blant annet hvordan saken er vinklet. Det kan trigge de mest ekstreme meningene, og da er det lurt å følge med, sier Weider-Aasen.

Dagbladets lesere skal ha hetset den avdøde vaksinemotstanderen Hans Gaarder på det groveste i Facebooks kommentarfelt. Resett kjenner også til at mange av Dagbladets lesere publiserte latterfjes etter at det ble kjent av Gaarder var død.

«Kommentarartikkelen om Hans Gaarder og miljøet på Gran ble samtidig publisert på to av Dagbladets kontoer på Facebook. Under kommentarfeltet på artikkelen som ble lagt ut på Facebook, ble det publisert grove og krenkende kommentarer om Hans Gaarder fra enkeltpersoner. Disse meldingene ble etter hvert slettet av Dagbladets moderatorer. Etter tre døgn ble hele artikkelen fjernet fra begge Dagbladets Facebook-kontoer», skriver Dagbladet og legger til at de nå har ansatt profesjonelle moderatorer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse