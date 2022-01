annonse

En ansatt i en norsk forening med tilknytning til bistandsarbeid er pågrepet av Økokrim, og er siktet for grovt bedrageri.

Den aktuelle personen ble pågrepet i Klima- og miljødepartementet onsdag morgen.

Vedkommende er siktet for grovt bedrageri av bistandspenger i en norsk forening knyttet til bistand. Mistanken dreier seg om at det blant annet er levert uriktige regnskapsopplysninger til departementene.

Det var Filter Nyheter som først omtalte saken. Overfor nettstedet bekrefter statsadvokat Henrik Horn i Økokrim at personen er pågrepet. Han bekrefter også at Økokrim onsdag morgen gikk til aksjon mot en bolig og andre adresser som kan knyttes til foreningen Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses.

Den drives av Christian Nellemann (55) som er mannen som er pågrepet.

– Vi ønsker nå å få siktedes forklaring, sier Horn.

Økokrim anser at alle utbetalinger til foreningen gjennom fem år er basert på uriktig rapportering til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Ifølge Horn handler det om rundt 56 millioner kroner i tilskuddsmidler fra 2016 til og med 2020. Bakgrunnen for etterforskningen er en anmeldelse fra de to departementene.

Ingen andre er så langt siktet i saken.

I oktober ble det kjent at UD og KLD hadde iverksatt tilsyn og krevde deler av tilskuddene til foreningen til Nellemann tilbakebetalt.

Siktedes forsvarer har ikke ønsket å kommentere saken overfor NTB.

