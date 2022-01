annonse

Tennisstjernen Novak Djokovic innrømmer å ha gjort en «feilvurdering» da han stilte opp til intervju med en fransk journalist mens han var koronasmittet.

Den serbiske toppspilleren skriver i ett innlegg på Instagram at han ønsker å rette opp i feil informasjon rundt saken som har ført til bekymring og smerte for familien hans.

Djokovic skriver at han først gikk vite om det positive svaret på koronaprøven tatt 16. desember, dagen etter.

Han hadde da allerede deltatt i et arrangement for ungdom.

Før dette besøket tok han en hurtigtest, som ga negativt resultat, heter det i uttalelsen.

– Jeg var symptomfri og følte meg fin, og jeg fikk ikke varselet om den positive PCR-prøven før etter arrangementet, skriver Djokovic.

Djokovic skriver i uttalelsen at han var der for å oppfylle en avtale om intervju og fotoshoot med franske L’Equipe. Det aktuelle intervjuet med franskmannen fant sted 18. desember.

– Jeg følte meg forpliktet til å gjennomføre L’Equipe-intervjuet fordi jeg ikke ville skuffe journalisten, men jeg sørget for avstand og hadde på meg munnbind utenom da bildene ble tatt, skriver Djokovic.

Verdenseneren i tennis er oppriktig lei seg og forstår at han gjorde en feil.

– Da jeg dro hjem etter intervjuet for å være i isolasjon i den påkrevde perioden, ser jeg i ettertid at dette var en feilvurdering og innser at jeg skulle ha flyttet avtalen til et annet tidspunkt, skriver han videre.

Han har vunnet Australian Open hele ni ganger før.

– Til tross for alt som har hendt, vil jeg bli og prøve å delta i Australian Open. Jeg fløy hit for å spille i en av de viktigste turneringene vi har, foran fantastiske fans, tvitret Djokovic etter rettskjennelsen mandag.

Djokovic avslutter med at han ikke øsnker å uttale seg om den aktuelle saken som pågår nå, av respekt for Australske myndigheter.

