Om så blir ikke politikerne gjenvalgt. De kommer ikke til å få fornyet tillit hvis de sender regningen til vanlige folk.

Gjenvalg kommer til å skremme politikere vekk fra Det grønne skifte. Vi så det med vindkraftparkene, utbygger hadde fått tillatelse for mange år siden, men da de ble bygget, våknet folk. Vi har vokst opp med at uberørt natur var noe vi skulle verne og at den tilhører våre etterkommere. Men brått skulle det ikke være slik, her skulle fjell sprenges og sårbare våtmarker dreneres.

Da folk begynte folk å protestere og organiserte seg på Facebook, kom Faktisk.no på banen. De kunne fortelle at lederen for kampanjen hadde uttrykt seg negativt om islam og innvandring. Det var en sak Faktisk.no kalte for «innsikt». Det var ingen foranledning, de hadde ikke noen påstand som skulle faktasjekkes. Det var med andre ord en drittpakke. Politikerne fikk likevel kalde føtter og la videre utbygging vindparker på is.

Får Det grønne skiftet i halsen

Høye strømpriser kan skape forakt for Det grønne skiftet, sier professor. Han mener at myndighetene må gjøre nordmenn mer selvforsynt med kraft.

– Det er ekstra viktig at politikerne klarer å håndtere utviklingen en nå ser i kraftmarkedet, ellers risikerer man at folk får Det grønne skiftet i halsen, sier BI-professor Atle Midttun til TV 2, og etterlyser en aktiv stat:

– En må få på plass nødløsninger for dem som er verst stilt. De bør få en raskest mulig kompensasjon som oppveier merkostnader sett i forhold til normalpris for strøm. Det bør være en tilskuddsordning som er definert etter sosiale kriterier.

Det ble ikke et vindmøllebelte fra Lindesnes til Nordkapp. Et som kunne forsyne EU med grønn energi. Da måtte politikerne i stedet tømme vannmagasinene.

– Det er ikke til å forstå at et land med verdens billigste og reneste kraft kan ha Europas høyeste strømpriser. At regningen for andre lands risikable kraftpolitikk skal sendes til norske husholdninger. At Det grønne skiftet settes i verk uten å sikre annen, stabil energi. At norsk strømforsyning avhenger av været i Europa og Putins nåde, skriver Kjetil Rolness i Aftenposten.

Han mener at tilliten i samfunnet rakner, og nevner at Bjørnar Moxnes spurte Støre om han ville stoppe tappingen av vannmagasinene og redusere strømprisen. Men Støre avviste det og henviste til et forpliktende europeisk samarbeid.

I Det grønne skifte skal det være mest mulig elektrisk, elbilen solgte godt i Norge. Helt til strømprisen gikk opp, nå er det billigere å kjøre diesel. Politikerne har signert forpliktende avtaler om kutt i våre utslipp. Vår strøm er utslippsfri, i motsetning til land som kan bytte ut kull med gass og få pene tall på papiret. Men politikerne har oppfunnet en genial løsning på det. Bruke titalls milliarder på trekke skjøteledninger ut plattformene i havet og driver dem på strøm. Da sparer vi klimautslipp ved å ikke bruke gass, den vi selger til andre land. En symbolpolitikk der regningen ender opp hos vanlige folk. Rolness kaller dette: «en oppskrift på mistillit og protestbevegelser.»

– Det er feil at husholdningene skal betale mest når landet skal elektrifiseres, sier Svein Roar Brunborg til NRK. Han var tidligere avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet og sentral i utformingen av dagens energilov.

Brunborg sier at for å gjennomføre Det grønne skiftet, har politikerne bestemt at det meste skal elektrifiseres. Slik som oljeplattformene på sokkelen og det skal også bygges havvindparker. Regningen for dette sendes til husholdningene gjennom høy strømregning.

– Inntektene havner i statskassen, noe i kraftselskapene, og i fylker og kommuner som eier kraften, og får utbytter. Men ingenting havner hos husholdningene, som er grunnstammen i samfunnet, mener han.

Den grønne løsningen: Havvind

Danmark har mange havvindmøller, men de står på havbunnen. Det er ikke så dypt der. I motsetning til Norge, der de for det meste må plasseres på flåter. Men det er ikke bare vind som finnes på havet, der er det også bølger. Høye bølger. Det kan være litt krevende om en bruker båt. De kan utstyres med et helikopterdekk, slik som på oljeplattformer, men da begynner det å bli dyrt. Uansett har man ennå ikke prøvd ut teknologien med flytende vindturbiner, og NVE anslår at heller ikke kommer til å skje de neste ti årene.

Savner investeringer

Magnus Marsdal fra Manifest Tankesmie tror få vil risikere sine egne penger på Det grønne skifte og at de heller sitter på gjerdet.

– Nye industrier kan ha «en lang vei til lønnsomhet», som de sier i Innovasjon Norge. Langs den veien ser investorene gjerne at skattebetalerne bærer prosjektet på ryggen. Det kalles «risikoavlastning». Når den risikable strekningen er tilbakelagt, tar den modige investor mer enn gjerne over ansvaret, skriver Magnus Marsdal i Klassekampen, og forklarer sitt poeng billedlig:

– Er folk flest interessert i et grønt skifte der skattebetalerne, ingeniørene og arbeiderne må dekke bordet og servere maten, mens bare Røkke får ha fest?

Selv Marsdal har forstått at markedet ikke interessert i Det grønne skiftet. Det er vel et godt tegn. Hvor mange milliarder har politikerne sølt bort på karbonfangst, det som Jens Stoltenberg kalte «Den nye månelandingen». Så har vi milliardsprekk på Norcems karbonfangst i Brevik og byrådet i Oslo er sure fordi staten ikke betaler for deres karbonfangst.

Et stalltips er at mange «grønne» bedrifter kommer med fantastiske planer, presentert profesjonelt på PowerPoint. Politikere elsker slike fantasier og da sitter pengene løst. Slike kan få en ren opptur i gråmarkedet. Men ikke sitt for lenge. Det er bedre å sikre gevinst.

