Sier regjeringen ikke hadde noe annet valg enn å gå hardt til verks mot «kriminelle bander og islamistiske terrorister» som truet den kasakhstanske staten.

I det dødeligste voldsutbruddet i Kasakhstan siden landet ble uavhengig for mer enn 30 år siden, virker det som den kaotiske situasjonen i landet nå har stabilisert seg. Minst 160 mennesker har blitt drept, inkludert dusinvis av borgere og mer enn et dusin sikkerhetsstyrker. Så langt har totalt 12.000 individer blitt arrestert og fengslet siden demonstrasjonene startet 2. januar. Mer enn 300 kriminelle etterforskninger, inkludert påståtte overgrep mot politifolk, har blitt åpnet.

Mye internasjonal kritikk har blitt rettet mot kasakhiske myndigheters rolle i de innledende fasene av demonstrasjonene. Regjeringen anklages blant annet for å ha slått ned stort sett fredelige demonstrasjoner med en hard hånd, som eskalerte situasjonen og førte til den grove volden og de massive ødeleggelsene.

Den kasakhstanske regjeringen, på sin side, insisterer på å ha gjort alt rett. Nur-Sultan påstår at det som begynte som fredfulle demonstrasjoner, ble kuppet av kriminelle bander og islamistiske terrorister som hadde som mål å «ødelegge, demontere og endre den konstitusjonelle ordenen i Kasakhstan,» så den måtte gå hardt til verks for å beskytte integriteten til den kasakhiske staten.

Med mye usikkerhet knyttet til akkurat hva som fant sted, hvilke grunner som lå bak, og eventuelt hvem som stod bak, fortsetter informasjonskrigen om å tilspisse seg. I denne sammenhengen har Resett oppsøkt Kasakhstans ambassade i Norge i St. Olav gate i Oslo for en offisiell uttalelse.

Landets ambassadør, Akhinzhanov Yerkin, stilte opp i et timelangt intervju, hvor han ga den offisielle versjonen til den kasakhiske regjeringen om de dramatiske hendelsene som har funnet sted i landet siden nyttår.

Resett: – Ved siden av den økende inflasjonen i nødvendigheter som mat og energi, hevder ulike uavhengige analytikere at de viktigste underliggende årsakene bak de massive protestene er økende økonomisk ulikhet i det kasakhiske samfunnet. Kasakhstan er rikt på naturressurser, men ikke alle deler av befolkningen drar nytte av denne rikdommen.

– Godtar den kasakhiske regjeringen disse uttalelsene? Hvis nei, hvorfor? Hvis ja, har den en plan for å ta opp klagene til det kasakhiske folket?

Yerkin: – Ja, det finnes ulikheter, økonomiske og sosiale vanskeligheter som det kasakhiske folket står overfor. Og helt fra begynnelsen uttalte Kasakhstans president, Kassym-Jomart Tokayev, eksplisitt at han hadde tatt innover seg alle kravene som demonstrantene hadde formulert og rettet til regjeringen, og at han jobbet hardt for å løse dem. Da protestene startet, reagerte han umiddelbart med å gi svært spesifikke instruksjoner for å imøtekomme kravene fra demonstrantene.

– Ikke bare bestemte Tokayev seg raskt for å ta kravene til demonstrantene på alvor, men han forpliktet seg også til å se på det større bildet. Han ønsker nå å ta opp de andre hovedvanskelighetene som kasakherne står overfor – inkludert økende ulikheter og andre betente sosiale og økonomiske spørsmål, som folk for tiden ikke er fornøyd med.

– Det er ekstremt viktig å understreke at president Tokayev har opprettet en spesiell arbeidsgruppe for å etterforske alle grunnleggende årsaker, utløsere, gjerningsmenn og andre detaljer rundt de tragiske hendelsene i Almaty og hele Kasakhstan på en gjennomsiktig måte. Funnene fra etterforskningen vil bli presentert for allmennheten og det internasjonale samfunnet etter hvert som fakta kommer frem.

– I sin uttalelse på en ekstraordinær samling i det nedre kammeret i Kasakhstans parlament 11. januar 2022, tok presidenten opp befolkningens krav og behov. Han forpliktet seg til å ta demonstrantenes bekymringer og krav på alvor, inkludert de som ble forårsaket av pandemien og nedstengninger. Han snakket også generelt om å støtte den kasakhiske befolkningen ved å styrke dem økonomisk og politisk, samt å ta opp avgjørende spørsmål om sosial og økonomisk urettferdighet, ulikheter og bekjempelse av korrupsjon.

– Dermed bekreftet president Tokayev på nytt at han lever opp til sitt politiske konsept kjent som «lyttestaten» (engelsk: listening state) og at kravene fra de som deltok i de genuint fredelige protestene tidlig i januar har blitt godt hørt, hevder ambassadøren.

– Den kasakhiske regjeringen hevder at den har vært utsatt for væpnede angrep fra godt koordinerte terrorgrupper med trening i utlandet, inkludert radikale islamister med omfattende kamperfaring fra kriger og globale hotspots. Hvem er disse terrorgruppene og hvor kommer de fra? Vil den kasakhiske regjeringen komme med bevis for denne påstanden?

– Ja, dette er sant. Faktisk begynte de fredelige demonstrantene å protestere 2. januar, da de tok opp bekymringer knyttet til spesifikke sosiale og økonomiske spørsmål. Presidenten og regjeringen gikk deretter raskt i dialog med demonstrantene for å imøtekomme kravene deres. Men denne dialogen ble brutalt avbrutt av pøbler som kapret de fredelige protestene. Det kom som et sjokk for begge sider av dialogen: Demonstrantene og regjeringen.

– Hvis man virkelig ønsket å finne sannheten og ser på originale videobevis på kasakhisk – i motsetning til andre- og tredjehånds-«bevis», forslag, kommentarer og spekulasjoner ofte fremsatt utenfor landet – ville man umiddelbart erkjenne at de fredelige demonstrantene til og med ba de voldelige personene om å stoppe, men de kunne ikke gjøre noe med det.

– De fredelige demonstrantene advarte sine tilhengere og instruerte dem om å ikke engasjere seg i disse provoserende og voldelige handlingene fra disse pøblene, plyndrerne, og kriminelle gjengene. Etter hvert ble det også åpenbart – alle bevisene er der – at det ikke bare var pøbler og kriminelle, men også svært godt organiserte, koordinerte og utstyrte grupper bestående av både leiesoldater, islamske radikale og terrorister.

– Disse menneskene kom både innen- og utenlands fra, og det ble raskt klart at det var flere fremmedkrigere som har vært aktive krigs- og konflikthotspots over hele verden blant dem. Flere tusen væpnede terrorister som var trent utenfor landet samlet seg derfor i et koordinert angrep på den kasakhiske staten. Navnene på disse gruppene og disse stedene vil bli avslørt for det internasjonale samfunnet når pågående etterforskningen tillater det.

– Når etterforskningen er ferdig, vil den komme til bunns i alle detaljene i saken, inkludert: hvorfor det skjedde, hvem som står bak, samt hvorfor politi- og sikkerhetsstyrkene ikke tok ansvar, som verken reagerte da terroristene begynte å skyte på rettshåndhevelsespersonell, eller på forbipasserende. Det er derfor mange spørsmål vi må stille oss selv i første omgang.

– Når dette er sagt, er det ingen tvil om at islamske ekstremister og terrorister infiltrerte demonstrantene og drev med voldelige aktiviteter. Det finnes for eksempel bevis for henrettelser ved halshugging, i tillegg til andre taktikker som er kjent for å være hyppig brukt av islamske radikale og terrorister.

– De var ekstremt godt organisert og hadde en solid plan, med imponerende transportmidler og kommunikasjonsutstyr av militær klasse. De gjorde koordinerte angrep på bestemte offentlige steder – administrative, militære, flyplasser, media og TV-stasjoner, inkludert det store TV-tårnet i Almaty. De satte fyr på mange av de kaprede bygningene. De blokkerte også viktige veier og lammet infrastruktur. Uten forvarsel angrep de politifolk, militært personell, brannmenn, ambulansepersonell og journalister for å drepe.

– Sier du at protestene ble kapret av islamister, eller at islamistene organiserte dem fra begynnelsen av?

– For det første bør vi ikke omtale terrorister, kriminelle og plyndrere som demonstranter. Terrorister og kriminelle infiltrerte demonstrantene i den innledende fasen og kapret på et tidspunkt de fredelige protestene. Dette førte til en kaotisk situasjon og tilslørte aktivitetene til de organiserte radikale islamske gruppene og kriminelle mobbene.

– Kriminelle gjenger og islamske radikaler gjorde dette mange steder i Kasakhstan. De heftigste kampene og angrepene fant likevel sted i Almaty – den tidligere hovedstaden; den største byen med to millioner innbyggere; det største finanssenteret; det viktigste kultursenteret; og et viktig transportknutepunkt.

– De voldelige gruppene hadde derfor som mål å destabilisere situasjonen i Almaty for å spre og utløse mer ustabilitet i resten av landet. Ikke bare var disse menneskene innledningsvis tungt bevæpnet, men de plukket også opp ekstra våpen fra politistasjoner og våpenbutikker som de stormet og plyndret under voldshandlingene.

– I sum kan terrorangrepet identifiseres og forklares som et forsøk på å ødelegge, demontere og endre den konstitusjonelle ordenen i Kasakhstan. Det var et angrep på selve staten og har ingenting å gjøre med de innledende kravene til de fredelige demonstrantene.

– Styrker fra Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO) er nå til stede på bakken i Kasakhstan som fredsbevarende styrker. I denne sammenhengen fremmes det påstander om at Kasakhstan gir opp sin suverenitet ved å invitere russisk-dominerte CSTO-fredsbevarende styrker til å bidra til å gjenopprette lov og orden i Kasakhstan. Hva sier du til disse påstandene?

– Ettersom landet stod overfor en enestående væpnet aggresjon fra terrorister, måtte Kasakhstan henvende seg til sine partnere i CSTO og be om en utplassering av en internasjonal fredsbevarende kontingent. I dag er kjerneoppdraget til CSTOs fredsbevarende styrke fullført. En gradvis tilbaketrekning fra Kasakhstan av hele CSTOs fredsbevarende kontingent vil begynne om to dager og vil ikke ta mer enn 10 dager totalt.

– Forespørselen, utplasseringen og en eventuell tilbaketrekking av de fredsbevarende styrkene skjer i samsvar med eksisterende juridiske avtaler fra CSTOs medlemsland, og de eksisterende praktiske mekanismene som ble utviklet under disse avtalene.

– Det er også viktig å understreke at CSTO ikke bare er Russland, selv om det er det mektigste landet i alliansen. Armenia leder for eksempel organisasjonen nå; og Kirgisistan, Hviterussland og Tadsjikistan er også medlemmer. Det er en multilateral sikkerhetsallianse som beskytter interessene til alle sine medlemmer.

– Derfor, i stedet for å kritisere Russland og kalle dette en invasjon, bør observatører fokusere på den svært balanserte måten organisasjonen reagerte på da den sto overfor den alvorlige sikkerhetssituasjonen. Alt i alt er det rundt 2.500 CSTO-personell tilstede i Kasakhstan, som er et veldig lite tall i henhold til enhver meningsfull metrikk.

– Konspirasjonsteorielskere vil hevde at dette er en okkupasjon, men dette er bare tull. De fredsbevarende styrkene har likevel vært avgjørende for å hjelpe de kasakhiske sikkerhetsstyrkene og militærapparatet med å få kontroll på situasjonen. Det er også viktig å nevne at CSTO-tropper verken patruljerer gatene, kjemper mot islamske terrorister eller jager plyndrere og kriminelle.

– De er stasjonert på spesifikke strategiske steder for å styrke sikkerhetssituasjonen der, slik at kasakhiske styrker kan engasjere seg mer i den aktive delen av operasjonen, som å bekjempe terrorister, fremmedkrigere og kriminelle. Den fredsbevarende operasjonen har derfor vært en stor suksess – utført på en profesjonell, nøyaktig og svært balansert måte.

– Den har derfor vært en suksesshistorie som mange andre land som er engasjert i fredsbevarende operasjoner over hele verden kan lære mye av. Denne ordningen har skapt mye bekymring i mange land, men folk bør prøve å lære mer om den historiske og kulturelle bakgrunnen til Kasakhstan før de fordømmer den.

– Hva bør utenlandske observatører vite om det kasakhiske samfunnet og dets forhold til naboene?

– For det første er Kasakhstan et veldig mangfoldig land. Det er over 120 forskjellige nasjonaliteter og etnisiteter som bor i landet, som representerer minst 16 større religiøse samfunn. Vi har derfor huset alle disse menneskene som ikke har Kasakhstan som «moderland» over en lengre periode, inkludert: Jøder, tadsjikere, grekere, uigurer, usbekere, russere, kirgisere, andre østeuropeere og så videre. Noen av disse menneskene ble fordrevet til Kasakhstan under sovjettiden, da mange av dem ble satt i fangeleirer og senere bosatte seg i landet. Men alle disse menneskene har funnet sitt andre hjem i Kasakhstan, og de lever alle fredelig sammen der per dags dato.

– Det er derfor den nåværende krisen, som kan spores til angrep fra islamske radikale og fremmedkrigere, er den største utfordringen for samfunnet vårt i vår moderne historie. Men til tross for feilstegene til sikkerhetsstyrkene i den innledende fasen, har folk i Kasakhstan stått imot presset fra radikale om å splitte dem gjennom religiøse og etniske skillelinjer.

– Kasakhstan hadde lignende erfaringer tidligere, da folk motsto slike skiller under den hardeste sosiale og økonomiske krisen i vår historie. Da Sovjetunionen falt, var Kasakhstan et av de svært få – stort sett flerkulturelle – landene, som ikke falt inn i et mareritt av interetniske eller interreligiøse konflikter, slik noen land dessverre gjorde i en tid da kommunistblokken kollapset.

– Som en mangfoldig nasjon har vi også svært nære og langvarige forhold til våre nærmeste naboer. Mennesker av ulik opprinnelse som bor i Kasakhstan, Russland og andre land har dype bånd knyttet gjennom en felles historie. Videre er det mange kasakhere i Russland, minst én million; mens rundt 20 prosent av befolkningen i Kasakhstan, rundt 4 millioner, er etniske russere. Dette er koblingen som hjelper oss til å forstå hverandre bedre. Og det er definitivt ikke en skillelinje, men et bindende bånd.

– Har du noen siste ord?

– Avslutningsvis vil jeg understreke at denne tragedien brakte sorg og lidelse til folket vårt – uten å skille mellom hudfarge, rase, etnisitet, religion og kjønn. Den fikk oss til å anerkjenne feilene som vi har gjort og behovet for en reell endring og forandring av oss selv som nasjon. Det krever tid, engasjement og mot, så en utfordrende vei ligger foran oss: Å finne en måte for å bygge nytt Kasakhstan.

– Ingen andre enn oss selv kan gjøre det, og eierskapet til denne prosessen er utelukkende vårt eget, men hjelp er også viktig. Gud velsigne mennesker som uttrykker genuin sympati, vennlig hjelp og sender sine bønner til det kasakhiske folket. Vi har hørt mye fra dem i disse dager. Og måtte Gud tilgi dem som ikke kan motstå fristelsen til å spekulere og splitte andre, samt motstå grådigheten etter falsk berømmelse. De siste har vi lite tid til, men vi har likevel mye «lekser» å gjøre, sier ambassadøren.

