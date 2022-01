annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyste i dag at han meldte seg inhabil allerede før Jens Stoltenberg fortalte ham at han var interessert i sentralbanksjefjobben.

Statsministeren forteller at han tok kontakt med regjeringsråden om saken allerede 22. oktober. Det var to dager før den mye omtalte turen med Stoltenberg der sistnevnte sa til Støre at han var interessert i jobben.

Dette var en ukes tid etter at Støre tiltrådte som statsminister. Det var mediespekulasjoner som var bakteppet, og Støre poengterer at han på dette tidspunktet ikke visste hva Stoltenbergs egne planer og vurderinger måtte være.

– Så sa jeg ifra: Skulle dette skje, så vil jeg være inhabil i den saken.

Tur rundt Sognsvann

Den 24. oktober møttes Støre og Stoltenberg for å gå tur rundt Sognsvann i Oslo.

Da kom saken opp.

– Det var en fin dag i oktober. Det var en søndag, han var hjemme, og da har vi ofte gått på tur. Det var en diskusjon om løst og fast. Litt om hvordan det var å være i regjering, forteller Støre til NTB.

Mot slutten av turen kom de inn på mediespekulasjonene om Stoltenberg som en mulig ny sentralbanksjef.

– Han sa at det var en sak han vurderte. Og da sa jeg: Det er en sak vi ikke kan snakke om.

Støre forteller at dette var alt som ble sagt, og at Stoltenberg forsto at dette var noe de ikke kunne diskutere, ettersom Støre ville være inhabil i en slik sak.

– Og det har heller aldri vært, i noen form, spørsmål fra ham til meg om det.

– Heller ikke før du ble statsminister?

– Nei.

Utelot opplysningen i NTB-intervju

I midten av desember spurte NTB statsministeren om hvorvidt han på noe tidspunkt hadde diskutert eller hatt noen samtale med Stoltenberg om jobben som sentralbanksjef. Den gang benektet Støre dette.

Først denne uka kom det fram at Stoltenberg hadde nevnt saken for ham allerede i oktober. Det var TV 2 som først meldte dette.

Støre vil ikke beklage at han unnlot å nevne denne kontakten overfor NTB i desember.

– Poenget var at jeg har ikke diskutert kandidaturet til Jens Stoltenberg med ham, sier han.

– Angrer du på at du ikke nevnte den kontakten?

– Det kunne jeg kanskje gjort, så hadde ikke du stilt det spørsmålet nå, sier Støre.

– Men poenget er at innholdet er det samme. Vi har ikke diskutert hans kandidatur. Jeg er ikke blitt spurt heller. Han er profesjonell nok til å vite at han ikke tar det opp med statsministeren, fordi det følger helt naturlig at jeg er inhabil, fortsetter han.

Private middager

Mandag kunne TV 2 melde at Stoltenbergs navn også kom opp i en privat middag der Støre deltok sammen med oljefondssjef Nicolai Tangen. Middagen fant sted i mai hjemme hos investor Knut Brundtland, sønnen til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

– Jeg har møtt Nicolai Tangen én gang, og det var på en middag som jeg ble invitert til, hvor jeg fikk snakket med ham i et par timer. Det var nyttig for meg å høre hvordan han som oljefondssjef vurderte internasjonal økonomi, sier Støre til NTB.

Ifølge ham var Norges Banks framtid ikke et tema på middagen.

– Men Jens Stoltenbergs navn ble nevnt, sier han.

Til TV 2 har Støre uttalt at han også under denne middagen ga beskjed om at han ville være inhabil i en slik sak.

Avsløringen om middagen med Tangen og Støre kom etter at Aftenposten i helgen skrev om en annen middag hos Brundtland i januar i fjor der Tangen og Stoltenberg deltok. Også der ble stillingen som sentralbanksjef drøftet.

Støre avviser likevel at middagene vitner om et maktnettverk.

– Jeg har møtt Nicolai Tangen én gang, sier han.

– Så dette er ikke noe nettverk eller noen gutteklubb.

