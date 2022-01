annonse

Dette er status på såkalt engasjement på sosiale medier i 2021.

Listen, som nyhetsåret.no har satt opp, er nokså lik det den har vært de siste årene. Resett har falt ned én plass, fra 7. plass i 2020 til 8. plass i 2021. Aftenposten tok steget opp forbi Resett. Størst fremgang blant de ti mest delte nettavisene har ABC Nyheter, som har gått fra 9. til 6. plass, mens det er Document som har falt mest, ned tre plasser fra 6. til 9. plass, HRS (rights.no) holder 11. plassen.

NRK har toppet listen hvert år de siste årene, og har nesten dobbelt så mange delinger, likerklikk og kommentarer – totalt engasjement – som den neste på listen, som er VG.

Resetts plasseringer siste år:

2018: 9. plass

2019: 6. plass

2020. 7. plass

2021. 8. plass.

– Godt fornøyd

Resett-redaktør Helge Lurås er fornøyd med tallene. Han peker på at det har vært en nedgang i engasjement for nesten alle nettavisene, inkludert for NRK og VG.

– Pandemiene har endret en del på hva folk er opptatt av og reagerer på. Med stengte grenser og minimal asyltilstrømning har det politisk blitt snudd litt på hodet, sier Lurås til Resett om tallene fra Storyboard.

– Vi har sett en nedgang, men holder relativt bra stand. Å være blant topp åtte er fortsatt meget bra. Vi ligger foran mange redaksjoner som har flere ganger så stort budsjett som vi har.

Document og HRS har på egne nettsider indikert at de tror deres saker blir bremset av Facebook. Lurås sier han ikke har sett noen indikasjon på at det skjer med Resett.

– Vi har fortsatt gode tall og noe av nedgangen skyldes trolig at pandemien har endret hva folk er opptatt av. Det kan også være at det Rights.no og Document.no skriver om ikke engasjerer like mye lenger, sier han og peker på at med stengte grenser på grunn av pandemien, er folk mindre bekymret for innvandring og islam.

Trump

Lurås sier at Trumps avgang som president nok også har påvirket engasjementet rundt de såkalte alternative mediene noe.

– De etablerte mediene var så anti-Trump at folk som ville ha mer nyanser og ikke minst kritikk av de andre medienes Trump-vinklinger, likte det vi skrev som kontrast. Dette har jo nesten blitt borte i 2021, påpeker Lurås.

Han legger til at Resett ikke er så veldig fokusert på delingstallene på sosiale medier.

– Hvilken plassering vi har på listen er ikke så viktig, men vi tar det som et godt tegn at vi er inne blant de ti beste år etter år. Resett har langt færre følgere på sosiale medier enn de andre på topp 10-listen og det viser at det vi legger ut, engasjerer bra. Det er heller ikke veldig langt opp til 5. plassen som innehas av Nettavisen, sier han.

