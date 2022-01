annonse

Komiker og skuespiller Bob Saget døde brått i helgen.

Ifølge den britiske avisen Daily Mail mistenker politiet at Saget døde av hjerteinfarkt eller hjerneslag på et hotellrom i Orlando.

En kilde skal ha sagt til Daily Mail at skuespilleren døde i søvne.

«DailyMail.com avslørte i går at Saget ble funnet liggende med forsiden opp på sengen sin “kald å ta på… Venstre arm var over brystet mens høyre arm hvilte på sengen”. Kilder fortalte TMZ at posisjonen kan stemme overens med tegn på hjerteinfarkt», skriver avisen.

Fullvaksinert

Saget skal ha flere ganger det siste året fremmet coronavaksinen og anbefalt alle til å ta den. Han var selv fullvaksinert.

I et radiointervju i forrige uke skal komikeren ha sagt at han nylig har hatt covid og at «det var ille». Han fortalte også at han hadde tatt en boosterdose av coronavaksinen i forrige måned.

Saget var kjent for å være programleder i American funniest Home videos og skuespiller i serien Full House. Han ble 65 år gammel.

