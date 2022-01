annonse

Regjeringspartienes oppslutning har falt med hele 7,5 prosentpoeng, viser en meningsmåling for januar.

Meningsmålingen er utført av Opinion for FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå. Den viser at Aps oppslutning er helt nede på 18,9 prosent, etter en tilbakegang på 5 prosentpoeng fra desember. Det er blant de dårligste resultatene partiet noensinne har hatt på en meningsmåling.

– Dette er en veldig dramatisk tilbakegang for regjeringspartiene. Ap har mistet hver sjette velger siden forrige måling. Den eneste gode nyheten for Ap og Sp er at det er lenge til neste stortingsvalg, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Ap fikk 26,3 prosent av stemmene i stortingsvalget.

– Dette er en dårlig måling. Det er ikke unaturlig at vi som sitter med regjeringsansvar, straffes når folk rammes av historisk høye strømpriser og en ny smittebølge som dessverre har gitt nok en runde med inngripende tiltak, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til avisa.

Sp taper 2,5 prosentpoeng, og lander på 9,4 prosent. Det er imidlertid rødgrønt flertall, men da kun om man regner med MDG på 4,8 prosent (+1,8) og Rødt på 7,8 prosent (+1).

Høyre er landets største parti, med 26,6 prosents oppslutning på meningsmålingen.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger (med endringer fra desember i parentes): Frp 12,8 (+1,7), SV 9,7 (+0,6), Venstre 4,2 (-0,6), Krf 2,8 (-0,3). Feilmarginen ligger mellom 1 og 3 prosentpoeng.

