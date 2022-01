annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har svart på spørsmål fra Frp-leder Sylvi Listhaug om Stoltenberg-samtaler.

– Fordi jeg nettopp aktivt unngikk å snakke med Stoltenberg om hans mulige kandidatur, svarte jeg nei da NTB spurte om jeg hadde hatt en samtale med Stoltenberg om stillingen, svarer Støre i et svar på Stortingets nettsider.

I spørsmålet Listhaug stiller, ønsker hun svar på hvorvidt Støre hadde snakket med Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef under en spasertur i fjor.

– Hvilken uttalelse fra statsministeren er feil? spør Listhaug.

Bakgrunnen er at Støre unnlot å nevne at det hadde skjedd da han ble intervjuet av NTB 15. desember. Men i et intervju med TV 2 11. januar, bekreftet Støre at det hadde blitt nevnt.

– Da TV 2 i januar spurte om jeg på noe tidspunkt hadde snakket eller kommunisert med Jens Stoltenberg om stillingen, var det likevel naturlig å opplyse om kommunikasjonen 24. oktober, skriver statsministeren.

