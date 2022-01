annonse

annonse

Presidentskapet sa i dag enstemmig nei til et forslag om 45.000 kroner i tillegg for 2020 og 2021, noe som ville gitt stortingsrepresentanter over én million kroner i lønn.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil be godtgjørelsesutvalget om å legge frem et nytt forslag etter at lønnsoppgjøret er overstått i vår. Arbeiderpartiet vil fryse lønnen og SV og Røddt vil kutte lønnen. Hvilken lønnsøkning stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer vil få for årene 2020–2022 er dermed fortsatt ut i det blå.

SV og Rødt er tilfreds med at det ikke ble vedtatt lønnsøkning nå, men er skuffet over at flertallet på Stortinget ønsket en ny behandling senere.

annonse

– Det kan føre til at stortingsrepresentantene fortsetter å dra ifra når det gjelder lønnsnivå og øker avstanden mellom folkevalgte og dem de representerer, skriver SVs representant i presidentskapet Ingrid Fiskaa i en epost til NTB.

Stortinget har ikke regulert godtgjørelsen siden 2019 fordi man venter på en utredning om godtgjørelse til folkevalgte på alle nivåer. Arbeiderpartiet foreslo før jul at Stortinget bør vente til dette arbeidet er ferdig før de tar stilling til lønnsøkning. Godtgjørelsen for stortingsrepresentantene har ligget på 987.997 kroner siden 1. mai 2019.

Etter at møtet var avsluttet i dag, gjorde Høyre, FrP og Sp det klart at de støtter at Stortinget skal følge godtgjørelsesutvalget, men at de likevel vil avstå fra lønnsøkning i 2020.

annonse

– Vi avstår fra regulering i 2020. Så ber vi om at godtgjørelsesutvalget kommer med en ny innstilling etter lønnsoppgjøret til våren, sier FrPs Morten Wold og Høyres Svein Harberg til Aftenposten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474