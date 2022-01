annonse

Det er mange som sliter med å betale strømregningen i disse dager. FrP vil at maksprisen på strøm skal være 50 øre. Rødt vil ha et tak på 35 øre.

– Det vi ser i praksis er at regjeringen og staten gjennomfører en strømskatt for folk flest og næringslivet. De håver inn flere titalls ekstra milliarder til staten som en følge av høye strømpriser, men samtidig gir de bare smuler tilbake til befolkningen. Det her går ikke lenger, sier FrPs Frank Sve til Frp.no, og fortsetter:

– Snittprisen de siste årene har vært på rundt 30 øre. Derfor mener vi at strømprisen allerede er høy når den når 50 øre, men hvis vi setter dette som en makspris vil folk få en mer forutsigbar fremtid og langt billigere strøm enn vi har opplevd de siste månedene. En så stor økning av strømprisen som vi har sett den siste tiden gjør at mange sliter med å betale regningene sine og har fått en svært svekket privatøkonomi. Da bør det være en selvfølge at vi setter en makspris på 50 øre per kw/t.

Sve påpeker at alle forslagene fra Frp for å redusere strømregningen har blitt nedstemt i Stortinget. De har blant annet foreslått å fjerne elavgiften og merverdiavgiften på strøm.

– Jeg er oppgitt over at regjeringen og de andre partiene gang på gang stemmer ned FrPs forslag. Politikernes viktigste oppgave er å ta folks bekymringer på alvor og akkurat nå er hundretusenvis av mennesker over hele landet bekymret for hvor stor den neste strømregningen blir. Regjeringens forslag hjelper svært lite, og nå må vi få på plass tiltak som virkelig monner for folk flest. FrP har blant annet foreslått å fjerne hele elavgiften og merverdiavgift på strøm, at hver husstand skal få en strømstøtte på 4 000 kroner og nå en makspris på strøm. Dette er tiltak som virkelig ville ha hjulpet privatøkonomien til folk og bedrifter som nok en gang har måttet stenge grunnet koronatiltak, avslutter Sve.

Rødt vil ha en makspris på 35 øre, men partileder Bjørnar Moxnes avviser at Rødt driver med strømpopulisme. Det mener han derimot at FrP gjør.

– Vi har tatt til orde for makspris på basisforbruk av strøm lenge. Det nye nå er at Frp fossror fra politikken de har ført i regjering. Det er en utvikling vi ønsker velkommen, sier han til Klassekampen.

Han mener videre at høy strømpris vil føre til at det ikke blir et grønt skifte.

Lars Haltbrekken fra SV tror at makspris kan være løsningen på strømkrisen.

– Det er en veldig interessant idé, og er noe vi vil vurdere nøye, sier han, og legger til:

– Vi må finne en løsning som gjør at produsentene ikke til enhver tid legger seg rett under maksprisen for å tjene penger. En løsning kan være å ha makspris bare om vinteren, når prisene typisk er høyest.

